قبل لقاء يوفنتوس.. مدرب ميلان الجديد يُشعل شجاراً مع أحد لتعبيه

ويعود سبب الخلاف لوصول كيسي متأخراً عن التمرين، ما استدعى انفعال المدرب بيولي ليعاتبه بشدة، بدوره هاجم اللاعب مدربه.

هذا وقد يُعزز الخلاف فرص لاعب الوسط في سوق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيفكر ميلان بالاستغناء عنه في حال تقديم عرض بالشراء يصل إلى 25 مليون يورو.

كما يعيش ميلان فترة صعبة جداً وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم، بعدما تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.