الرئيسية | رياضة

قبل لقاء يوفنتوس.. مدرب ميلان الجديد يُشعل شجاراً مع أحد لتعبيه

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2019 - 12:15
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

 

يعيش ميلان فترة صعبة جداً وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم. [إنترنت]
دخل لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي في شجار مع المدرب الجديد لنادي ميلان ستيفانو بيولي أثناء الحصة التحضيرية لمواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

ويعود سبب الخلاف لوصول كيسي متأخراً عن التمرين، ما استدعى انفعال المدرب بيولي ليعاتبه بشدة، بدوره هاجم اللاعب مدربه.

هذا وقد يُعزز الخلاف فرص لاعب الوسط في سوق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيفكر ميلان بالاستغناء عنه في حال تقديم عرض بالشراء يصل إلى 25 مليون يورو.

محتوى ذو صلة
بعد قلق النادي على سلامة لاعبيه.. الشرطة البريطانية تُطمئن مانشستر سيتي

كما يعيش ميلان فترة صعبة جداً وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم، بعدما تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن