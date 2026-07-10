أمريكا تمنع اجتماعاً مع إيران في الأمم المتحدة.. ما هي «عملية الصفعة» التي أطلقتها؟

أفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أعضاء من لجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية، وهي لجنة مستقلة تساعد مسؤولي الانتخابات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة عام 2026.

وقالت “رويترز” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أعضاء لجنة مساعدة الانتخابات، وهي هيئة اتحادية أنشئت عام 2002 وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الدعم الفني والإرشادي لمسؤولي الانتخابات في الولايات، بما في ذلك التصديق على أنظمة التصويت.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، إلا أنها كانت تضم ثلاثة أعضاء فقط قبل قرار الإقالة، بعد مغادرة أحد أعضائها في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت الوكالة أن العضو الجمهوري الوحيد في اللجنة استقال، فيما أُبلغ عضوان ديمقراطيان بإنهاء عضويتهما عبر البريد الإلكتروني.

وتتولى حكومات الولايات في الولايات المتحدة مسؤولية إدارة العملية الانتخابية، لذلك تقتصر مهام لجنة المساعدة الانتخابية الفيدرالية على أدوار داعمة، من بينها وضع إرشادات لأنظمة التصويت والمساعدة في تطوير إجراءات الانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر 2026، وفق النظام الانتخابي المعتاد الذي يحدد إجراؤها يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر.

ويتوقع محللون أن يواجه الحزب الجمهوري احتمال فقدان السيطرة على مجلس النواب لصالح الحزب الديمقراطي خلال الانتخابات المقبلة، وسط تقديرات تربط ذلك بتراجع شعبية الإدارة الأمريكية بسبب عدة ملفات، بينها الحملة العسكرية ضد إيران وارتفاع الأسعار.

إدارة ترامب تتدخل لإلغاء لقاء بين مسؤولة في نيويورك والسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخلت لمنع عقد اجتماع كان مقررًا بين مسؤولة في حكومة مدينة نيويورك والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وذكرت التقارير أن آنا ماريا أرخيلا، مفوضة مكتب الشؤون الدولية في بلدية نيويورك، كانت تستعد للقاء السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني يوم الثلاثاء في مقر المنظمة الدولية، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت إلغاء الاجتماع، ما أدى إلى عدم انعقاده.

وأضافت التقارير أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعات مع مكتب عمدة نيويورك زهران ممداني للتأكد من إلغاء اللقاء، مشيرة إلى أن أرخيلا اضطرت إلى إلغاء الاجتماع وتعرضت لتوبيخ على خلفية الخطوة.

وأكد مكتب الشؤون الدولية في بلدية نيويورك أن الاجتماع “لم ولن ينعقد”.

ويأتي إلغاء اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا متواصلًا، وسط تبادل ضربات جوية بين الجانبين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار “انتهى”، بينما تستمر في الوقت ذاته محادثات تقنية بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن آنا ماريا أرخيلا لا تمتلك خبرة دبلوماسية سابقة، وكانت تولت منصبها في فبراير الماضي، فيما عُرف عمدة نيويورك زهران ممداني بمواقفه المعارضة للحرب على إيران وانتقاداته للسياسات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

“عملية الصفعة”.. تسمية غير رسمية لضربات أمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

كشفت صحيفة “نيويورك بوست” نقلاً عن مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية استخدموا تسمية غير رسمية هي “عملية الصفعة” لوصف جولة الضربات الجديدة التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران.

وبحسب التقرير، يعكس هذا المصطلح رغبة بعض المسؤولين في تنفيذ عمليات عسكرية تكون “سريعة ومؤلمة”، مع نقل الصحيفة عن مصدر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء المواجهة بأسرع وقت، لكنه لن يتردد في الرد إذا استهدفت إيران السفن الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن اسم “الصفعة” كان متداولًا في بعض المراسلات والمحادثات بين مسؤولين أمريكيين، بينما قالت مصادر أخرى إنها لم تسمع بهذا الوصف. أما الاسم الرسمي للعملية، وفق الصحيفة، فهو “الغضب الملحمي”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد أسابيع من المواجهات العسكرية والضربات المتبادلة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أعقبها مسار تفاوضي بوساطة قطرية وباكستانية.

وكانت محادثات بين الجانبين قد عقدت في مدينة بورغنشتوك السويسرية، حيث أعلنت الدول الوسيطة تحقيق تقدم ووصف الأجواء بأنها إيجابية، قبل أن تتعرض الهدنة الهشة للانهيار مجددًا بعد ضربات أمريكية واسعة استهدفت مواقع داخل إيران في 8 يوليو، وسط اتهامات متبادلة بشأن خرق التفاهمات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.