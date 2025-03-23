قبل مواجهة الكاميرون.. غيابات بالجملة تضرب صفوف المنتخب الوطني

تستعد بعثة “منتخبنا الوطني” للسفر إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك استعداداً لمواجهة صعبة أمام الكاميرون، الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط غيابات عديدة في صفوف كتيبة المدير الفني السنغالي “أليو سيسيه“.

وتسافر بعثة منتخب ليبيا الليلة، على متن طائرة خاصة نحو الكاميرون، وسيخوض منتخبنا اللقاء بملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي بغيابات ضربت الفريق.

ووفق المعلومات، “تأكد غياب المدافع “علي يوسف” ضد الكاميرون بسبب عقوبة الإيقاف في تصفيات المونديال، بعد تعرضه للطرد في لقاء ضد موريشيوس، وتم إيقافه عن اللعب لثلاث مباريات، وقضى منها عقوبة الإيقاف أمام الرأس الأخضر وأنغولا وبقيت مباراة الكاميرون”.

وبالإضافة إلى “علي يوسف”، “يفتقد المنتخب الوطني خدمات قائده “فيصل البدري” في وسط الميدان في مباراة ضد الكاميرون للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسبق أن تحصل اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي الرأس الأخضر وأنغولا”.

أيضًا تعرض المنتخب الوطني، لضربة أخرى مزدوجة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بغياب الثنائي صانع الألعاب “عمر الخوجة” والجناح فاضل سلامة.

وفي حين ، تأكد غياب المدافع “عبد العزيز الصويعي”، لإصابة ستبعده عن مواجهة الكاميرون، وبدلًا منه استدعى الجهاز الفني للمنتخب الليبي لاعب الأخضر “أحمد صالح”، وتدور الشكوك أيضًا حول قدرة كل من “صبحي المبروك” الظهير الأيسر، و”عبد الله داقو” لاعب الوسط، على المشاركة بعد تعرضهما لإصابة في المواجهة الأخيرة أمام أنغولا”.

من جهة أخرى، وبعيدًا عن الإصابات والإيقافات، “يستعيد منتخب فرسان المتوسط خدمات نجمه “أسامة الشريمي” خلال المباراة المرتقبة التي ستجمعه أمام الكاميرون، بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة بسبب الإيقاف”.

وغاب “الشريمي” عن مواجهة المنتخب الوطني الأخيرة ضد “أنغولا” للإيقاف، “بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما سبق أن تحصل اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي موريشيوس والرأس الأخضر”.

وبالرغم من هذه الغيابات، إلا أن “منتخب ليبيا يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية الثلاثاء المقبل ضد الكاميرون، رغم صعوبة المهمة في ياوندي”.



وحيث “يتصدر منتخب “الرأس الأخضر” ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي “الكاميرون” في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يحتل “المنتخب الليبي” المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب “أنغولا” في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، يليه “موريشيوس” في المركز الخامس بـ 4 نقاط، بينما يتذيل “منتخب إسواتيني” الترتيب بنقطة وحيدة”.