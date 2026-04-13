قبل موسم الحج.. السعودية تشدد إجراءات الدخول إلى مكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة استعدادًا لموسم الحج لهذا العام، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز سلامة الحجاج وضمان انسيابية أداء المناسك داخل المشاعر المقدسة.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، يُشترط على المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية صادرة من الجهات المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية منع دخول أي مقيم لا يحمل تصريحًا رسميًا، مع استثناءات محددة تشمل من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل داخل المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تنظيمية مشددة تهدف إلى ضبط الحركة داخل مكة المكرمة خلال موسم الحج، والحد من التكدس، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للحجاج.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة سيكون يوم السبت 18 أبريل، في إطار تنظيم حركة الدخول والخروج قبل بدء موسم الحج.

كما قررت إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك اعتبارًا من التاريخ نفسه وحتى 31 مايو.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة موسعة لإدارة موسم الحج، الذي يشهد سنويًا توافد ملايين المسلمين من مختلف دول العالم، ما يتطلب إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان سلامة الحجاج وانسيابية تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وتعمل السلطات السعودية سنويًا على تحديث إجراءاتها التنظيمية الخاصة بالحج، بما يواكب أعداد الحجاج المتزايدة، ويعزز مستويات الأمن والسلامة والخدمات المقدمة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

هذا وتعد إجراءات تنظيم الحج في المملكة العربية السعودية من أبرز الخطط الموسمية التي تشهد تحديثًا سنويًا، نظرًا لحجم التجمع البشري الكبير الذي يصل إلى ملايين الحجاج، حيث تركز السلطات على ضبط الدخول إلى مكة المكرمة وتنظيم تصاريح الإقامة والعمرة للحفاظ على السلامة العامة وتسهيل أداء المناسك دون ازدحام.