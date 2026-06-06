قبل نهائي النسخة 53.. من يضيف اسمه إلى سجل أبطال «الدوري الليبي»؟

يكشف سجل أبطال الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاقه عام 1963 عن قائمة محدودة من الأندية التي نجحت في التتويج باللقب، حيث لم يتجاوز عددها 10 فرق فقط عبر تاريخ المسابقة.

ويتصدر نادي الاتحاد قائمة الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الليبي الممتاز برصيد 18 لقباً، يليه الأهلي طرابلس بـ14 لقباً، في مشهد يعكس هيمنة تاريخية بين قطبي الكرة الليبية.

ويأتي الأهلي بنغازي في المرتبة التالية برصيد 4 ألقاب، فيما حصدت أندية المدينة والتحدي والنصر 3 ألقاب لكل منها، ما يعكس تنوعاً نسبياً في المنافسة عبر فترات مختلفة من تاريخ البطولة.

كما نجحت أندية المحلة في التتويج بلقبين، بينما اكتفت أندية الأولمبي ودارنس والظهرة والشط بلقب واحد لكل منها، لتكتمل قائمة الأندية العشرة التي اعتلت منصة التتويج في الدوري الممتاز، وفق موقع المشهد.

ويأتي هذا السجل التاريخي قبل حسم النسخة الـ53 من البطولة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كان السويحلي سيضيف اسمه كأول تتويج جديد، أو أن النصر سيحافظ على القائمة التاريخية دون إضافة اسم جديد إلى سجل الأبطال.