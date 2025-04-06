قبل وداع برنامجه «صدى الملاعب».. آخر كلمات مصطفى الآغا!

بعد رحلة نجاح امتدت 19 عاما، فاجأ الإعلامي، مصطفى الآغا، الجمهور العربي “بإعلانه انتهاء رحلته مع برنامج “صدى الملاعب” الذي بدأ تقديمه قبل 19 عاما على شاشة قناة MBC1″.

وكان الإعلامي السوري أوضح في منشور سابق عبر حسابه على منصة “إكس” “أن الحلقتين الأخيرتين من البرنامج ستبثان يومي الجمعة والسبت 4 و5 أبريل 2025”, مشيرا إلى أن “البرنامج حقق خلال مسيرته كافة الجوائز الإعلامية المرموقة ودخل كل بيت عربي”.

وخلال الحلقة الأخيرة مساء أمس السبت، قال الآغا: “القلم في يدي وآن له أن يستريح، هي الحلقة الأخيرة من صدى الملاعب صداكم صدى الناس والأسرة، اليوم سأقول لآخر مرة اربطوا الأحزمة وسنسدل الستار عن برنامج رافقني شخصيا ثلث عمري، والبرنامج صمد ثابتا 19 عاما ديدنه الحيادية والمهنية والتقارير المختلفة والضيوف المميزون، نودع “صدى” اليوم وكأننا نودع ابنا أو أخا أو صديقا رافقنا طيلة هذه السنوات نودع “صدى” ولكن نترك إرثا وأثرا نعتقد أنه سيبقى لأجيال”.

وعلق بسام البريكان المتحدث الرسمي لمجموعة “إم بي سي” على هذا القرار بكلمات تقدير لمسيرة “الآغا”، مؤكدا “استمرار الإعلامي السوري ضمن مشاريع القناة المستقبلية”.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي قال البريكان: “شكرا من القلب للإعلامي المتميز مصطفى الآغا على كل ما قدمه لنا طوال مسيرته في صدى الملاعب، كنت جزءا من كل بيت عربي، ورمزا للإعلام الرياضي الراقي الذي نفتخر به جميعا، تجربة صدى الملاعب ستبقى محفورة في ذاكرتنا كواحدة من أبرز المحطات الإعلامية في الوطن العربي”.

هذا “ويمتلك الإعلامي مصطفى الآغا سجلا حافلا بالنجاحات في مجال الإعلام الرياضي حيث بدأ مشواره مع شبكة MBC عام 1996 وقدم العديد من البرامج الرياضية البارزة، مثل برنامج “الطريق إلى فرنسا” استعدادا لكأس العالم 1998، وبرنامج “المجلة الرياضية” ومع بداية الألفية الجديدة تولى تقديم برنامج “صدى الملاعب” الذي بدأ بثه بشكل يومي على شاشة MBC استمرت حلقاته لمدة ساعة كاملة”.

الجمعة والسبت 4/4 و 5/4 ان شاء الله آخر حلقتين من #صدى_الملاعب البرنامج الذي تشرفت بادارته على مدى 19 عاماً حقق فيه كل الجوائز الاعلامية ودخل كل بيت عربي ولكن آن له ان يتوقف . شكرا لمحبتكم وثقتكم والشكر لقناة كل العرب #MBC1 ولرئيس مجلس ادارتها الشيخ وليد الابراهيم ولكل فرد فيها .… pic.twitter.com/IwH7uCQGoz — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 26, 2025

الجمعة والسبت 4/4 و 5/4 ان شاء الله آخر حلقتين من #صدى_الملاعب البرنامج الذي تشرفت بادارته على مدى 19 عاماً حقق فيه كل الجوائز الاعلامية ودخل كل بيت عربي ولكن آن له ان يتوقف . شكرا لمحبتكم وثقتكم والشكر لقناة كل العرب #MBC1 ولرئيس مجلس ادارتها الشيخ وليد الابراهيم ولكل فرد فيها .… pic.twitter.com/IwH7uCQGoz — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 26, 2025

الآغا: اليوم سأسدل الستار على برنامج رافقني ثُلث عمري.. ونودع صدى الملاعب ولكن نترك إرثًا وأثرًا.. والصدى يستعرض أهم ضيوفه على مر 19 عامًا#صدى_الملاعب

يعرض الآن على #MBC1

يمكنكم متابعة الحلقة مباشرة من خلال هذا الرابطhttps://t.co/EH5a7QNsvv pic.twitter.com/bm4fnayjtJ — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) April 5, 2025