قبل وفاته.. البابا فرنسيس يهب ثروته لدعم تأهيل السجناء في روما

كشفت تقارير إعلامية أن البابا الراحل فرنسيس، تبرع بكامل رصيده البنكي قبل وفاته لدعم مشروع لإعادة تأهيل الشباب في أحد السجون بمدينة روما، في خطوة تعكس التزامه المستمر بقضايا السجناء.

وأفادت التقارير أن البابا سحب جميع أمواله الشخصية لدعم مصنع المعكرونة “Pastificio Futuro”، الذي يوظف سجناء حاليين وسابقين من مركز احتجاز “كازال ديل مارمو”، ضمن مبادرة تهدف إلى توفير فرص العمل والاندماج الاجتماعي للنزلاء.

ويحمل المشروع شعار “تحويل الأمل إلى مستقبل”، وأطلقته التعاونية الاجتماعية “Gustolibero Onlus”، استجابة لنداء شهير أطلقه البابا فرنسيس قال فيه: “لا تدعوا أحدًا يسرق منكم الأمل”.

وتوفي فرنسيس يوم اثنين الفصح عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر سكتة دماغية وتوقف في عضلة القلب، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية، من بينها التهاب رئوي مزدوج.

وخلال فترة بابويته، عُرف البابا فرنسيس باهتمامه المتواصل بقضايا المسجونين، حيث دعا مرارًا المجتمع الدولي إلى إظهار مزيد من التعاطف معهم واعتبارهم أفرادًا قادرين على التغيير.

وفي آخر مبادراته، بادر بفتح “باب مقدس” داخل سجن “Rebibbia” في إيطاليا، في خطوة رمزية تؤكد التزامه بإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع.