قبل يوم عرفة.. السعودية توجّه إرشادات هامّة للحجاج

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، جملة من التنبيهات والإرشادات الهامة لحجاج بيت الله الحرام، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدة على ضرورة التقيد بالتعليمات لضمان سلامة الحجاج وسير المناسك بسلاسة.

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء داخل المخيمات يوم عرفة خلال الفترة الممتدة من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، محذرة من الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة خلال هذا التوقيت، تفادياً للتعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة.

وأكدت على ضرورة الالتزام بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم الخروج عنها في مختلف مراحل التنقل بين المشاعر المقدسة، كما شددت على استخدام وسائل النقل الرسمية فقط، وعدم التنقل سيراً على الأقدام خلال الأوقات المحظورة.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية حمل بطاقة “نسك” بشكل دائم، وإبرازها عند الطلب، لكونها وثيقة تعريفية رئيسية تساهم في تحديد موقع الحاج وتقديم المساعدة عند الحاجة.

كما نبهت شركات خدمات الحجاج إلى ضرورة توعية حجاجها بهذه التعليمات، وضمان التزامهم الكامل بها، لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة وميسرة.

تأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال موسم الحج، حيث أعلنت السلطات الصحية سابقاً تسجيل عدد من حالات الإجهاد الحراري، مؤكدة على جاهزية المرافق الطبية لمواجهة أي طارئ.