فتح باب الانضمام للشرطة في طرابلس.. تعرف على «العمر المطلوب» والوثائق اللازمة

أعلنت مديرية أمن طرابلس بدء استقبال ملفات الدفعة السابعة للراغبين في الالتحاق بهيئة الشرطة، وفق الشروط واللوائح المعمول بها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026.

وقالت مديرية أمن طرابلس في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية إن استقبال الملفات يأتي ضمن إجراءات قبول دفعة جديدة للانضمام إلى هيئة الشرطة، داعية الراغبين إلى الالتزام بالشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة.

وحددت المديرية شروط القبول، حيث يشترط أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد على 30 سنة ميلادية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، حتى في حال رد اعتباره، إضافة إلى عدم سبق عزله أو فصله بقرار تأديبي.

وتضمنت شروط القبول ضرورة أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا، على أن تثبت اللياقة من خلال الكشف الطبي المقرر، إلى جانب ألا يكون متزوجًا من أجنبية، مع ضرورة اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن الملفات يجب أن تتضمن عددًا من المستندات، تشمل المؤهل الدراسي، وشهادة الحالة الجنائية، وشهادة الميلاد والرقم الوطني، وشهادة الإقامة، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وصورة من إثبات الهوية وجواز السفر، ومستند الوضع العائلي.

كما طلبت المديرية إرفاق 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، إضافة إلى 3 ملفات شخصية.

وأشارت إلى أن تقديم الملفات يكون بشكل شخصي داخل معهد التدريب والتعبئة بمديرية أمن طرابلس في منطقة الفرناج.

وأضافت المديرية أن مدة الدورة التدريبية تبلغ ثلاثة أشهر، على أن يُجرى التدريب داخل معهد التدريب والتعبئة بمديرية أمن طرابلس.

وبيّنت أن الطلبة المقيدين بالدراسة يُسمح لهم بالتقدم لأداء الامتحانات خلال فترة التدريب، بشرط ألا يتعارض ذلك مع البرنامج التدريبي المعتمد.