قبيلة الحساونة تُدين مقتل 3 من أبنائها على يد عناصر تابعة لحفتر في الجنوب

أدانت قبيلة الحساونة، مقتل 3 من أبناء القبيلة، على يد عناصر تنتسب لقوات حفتر، في منطة رملة زلاف جنوب براك الشاطئ في الجنوب الغربي.

وحمَّلت القبيلة في بيان لها، مسؤولية الكشف عن من غدر بأبنائها إلى منطقة سبها العسكرية وغرفة عمليات الجنوب التابعتين لقوات حفتر، وأشارت بأصابع الاتهام إلى الكتيبة 116 التابعة لها، مطالبة بتقديم المتهمين للعدالة.

كما حمَّلت القبيلة قيادة قوات حفتر مسؤولية الانفلات الأمني والاستهتار بالأرواح واختفاء مظاهر الدولة في الجنوب، بحسب البيان.

ونوهت قبيلة الحساونة إلى أنه في حال ما استمر الوضع الأمني الراهن على ما هو عليه، فإن القبيلة تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وحماية محيطها الجغرافي، وتُخلي مسؤوليتها أمام الجميع من التداعيات التي ستحدث جراء ذلك.