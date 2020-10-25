قبيلة «العبيدات» تتهم مصطفى عبدالجليل بالتورط في قتل اللواء «يونس»

اتهمت قبيلة “العبيدات” رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقاً مصطفى عبد الجليل، بالتورط في قتل اللواء عبد الفتاح يونس.

جاء ذلك في بيان للقبيلة، طالبت فيه الإسراع في إظهار نتائج التحقيقات في مقتل رئيس الأركان السابق عبدالفتاح يونس ومحاكمة المتورطين في قتله هو ورفيقيه.

وقالت قبيلة “العبيدات” إن التسريبات التي كشفت عنها الإدارة الحالية للولايات المتحدة الإمريكية لوزيرة خارجيتها السابقة هيلاري كيلنتون تأتي متناسقة مع رؤية القبيلة المبنية على نتائج التحقيقات السابقة وتعزز الشكوك حول دور رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل ومسؤوليته عن عملية القبض أو الاغتيال.

وأكدت القبيلة حقها في متابعة هذه القضية واللجوء إلى كل الوسائل القانونية سواء داخل أو خارج البلاد وتتبع المجرمين، وفق نص البيان.

يُشار إلى أن الرسالة الإلكترونية لهيلاري كلينتون التي نُشِرت الجمعة الماضي على موقع الخارجية الأميركية، تُشير إلى مضمون يعزز تلك الاتهامات عن مصادر قريبة الصلة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ومصادر استخباراتية غربية ومصادر أمنية، حسب الوزارة.

وذكرت الرسالة عن هذه المصادر في أواخر يوليو 2011 أن ضباط أمن في المجلس الانتقالي تلقوا معلومات يعتقدون أنها موثوق بها، مفادها أن يونس متورط في حوار سري مع سيف الإسلام القذافي بمناقشات تناولت التخطيط المشترك لتأسيس حكومة مصالحة وترك القذافي يعيش بمنفى داخلي وحل المجلس الانتقالي لصالح المسؤولين والضباط العسكريين الموالين لسيف الإسلام ويونس.

وأمر عبد الجليل حينها، بالقبض على يونس وعندما أصبح في قبضة المجلس الانتقالي أمر ضباط أمن بقتل قائد الجيش حينها بالرصاص ثم بدأ رئيس المجلس الانتقالي حينها ومؤيدوه الترويج لقصة أن يونس قتلته القوات الموالية للقذافي، أو “الراديكاليون الإسلاميون”، وفقاً لرسائل كلينتون عن تلك المصادر.

وورد في الرسائل عن مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي الليبي في صباح يوم 5 أغسطس 2011، قالوا فيها بثقة كاملة إن عبد الفتاح يونس جرى إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل.

شاهد | قبيلة العبيدات تتهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا مصطفى عبد الجليل باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه.#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/1b267SjnQX — قناة فبراير (@FebruaryChannel) October 25, 2020