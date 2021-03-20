قبيلة العبيدات تُعلن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية ومدنية الدولة ورفض حكم العسكر

أعلنت قبيلة العبيدات دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، ومدنية الدولة، ورفضها حكم العسكر والحرب، والتمسك بإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وأعربت القبيلة في بيان لها عقب اجتماع لمكوناتها، في مدينة طبرق، عن رفضها لعمليات الخطف والاعتقال القسري والقتل وانتهاك حرمات المنازل التي تحدث في برقة خارج نطاق القانون.

وطالبت قبيلة العبيدات بإطلاق سراح المعتقلين كافة من أبناء القبيلة، حيث حثت السلطات القضائية والأمنية على التدخل والتحقيق في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري، والقتل وإحضار المطلوبين في قضايا الجرائم وفتح التحقيق في قتل العديد من النشطاء السياسيين.

كما طالبت القبيلة بإعادة ممتلكات المواطنين التي تم السطو عليها في درنة وبنغازي وعودة المهجرين في الداخل والخارج.

شاهد | أحد مشايخ قبيلة العبيدات المجتمعين في #طبرق يقول إن قبيلتهم مع المصالحة الوطنية ومدنية الدولة وترفض حكم العسكر#ليبيا pic.twitter.com/oW55bqP4TY — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 20, 2021

شاهد | الشيخ فرج بوالحسن العبيدي يقول في اجتماع قبيلة العبيدات في #طبرق إن قبيلة العبيدات لن ترضى بوقوع الظلم عليها أو على أي مواطن ليبي وإنهم ضد من يمارس الظلم سواء في الشرق أو الغرب pic.twitter.com/p8MNWqYRRI — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 20, 2021

شاهد | أحد أعيان قبيلة العبيدات خلال اجتماع في مدينة #طبرق يؤكد أن أبناء القبيلة "لن يرضوا بالعيش تحت الظلم"، وما حصل من تهجير المواطنين ورمي الجثث بمدينة #بنغازي لا يمكن القبول به، مطالبا بإطلاق سراح السجناء بعد إحالتهم على المحاكم بدل قتلهم ورمي جثثهم بالشوارع.#ليبيا pic.twitter.com/eIhtSz2api — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 20, 2021

شاهد | أحد أعيان قبيلة العبيدات خلال اجتماع #طبرق يقول إن الجهات التي تقوم بعمليات الاغتيال والخطف بمدينة #بنغازي تابعة "للجيش"، ويطالب بإطلاق سراح وكيل وزارة الدفاع السابق الصديق العبيدي وإلا فإن برقة ستتجه إلى ما لا يحمد عقباه.#ليبيا pic.twitter.com/2g03IhilSj — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 20, 2021