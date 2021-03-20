قبيلة العبيدات تُعلن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية ومدنية الدولة ورفض حكم العسكر

عين ليبيا | نُشر: السبت، 20 مارس 2021 - 22:04 | آخر تحديث: 20 مارس 2021 - 22:13 نُشر: السبت، 20 مارس 2021 - 22:04
ليبيا
سوشيال ميديا
قبيلة العبيدات مع المصالحة الوطنية ومدنية الدولة وترفض حكم العسكر

أعلنت قبيلة العبيدات دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، ومدنية الدولة، ورفضها حكم العسكر والحرب، والتمسك بإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وأعربت القبيلة في بيان لها عقب اجتماع لمكوناتها، في مدينة طبرق، عن رفضها لعمليات الخطف والاعتقال القسري والقتل وانتهاك حرمات المنازل التي تحدث في برقة خارج نطاق القانون.

وطالبت قبيلة العبيدات بإطلاق سراح المعتقلين كافة من أبناء القبيلة، حيث حثت السلطات القضائية والأمنية على التدخل والتحقيق في قضايا الاختطاف والإخفاء القسري، والقتل وإحضار المطلوبين في قضايا الجرائم وفتح التحقيق في قتل العديد من النشطاء السياسيين.

كما طالبت القبيلة بإعادة ممتلكات المواطنين التي تم السطو عليها في درنة وبنغازي وعودة المهجرين في الداخل والخارج.

آخر تحديث: 20 مارس 2021 - 22:13
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