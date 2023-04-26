قبيل إضرابهم المُزمع.. اتحاد عمّال ليبيا يدعو للنظر في مطالب المراقبين الجويين

طالب الاتحاد العام لعمال ليبيا الجهات المسؤولة بالنظر في مطالب النقابة العامة للمراقبين الجويين وتحقيقها باعتبارها من حقوقهم الشرعية.

وأكد الاتحاد في رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات سعيهم إلى عدم دخول المراقبين في إضراب عام وشامل ابتداءً من الأول من مايو من خلال الرد على مطالبهم والتجاوب معهم.

وفي السياق نفسه، أكّد اتحاد العمال تضامنه مع النقابة الجوية، داعيا في الوقت ذاته إلى الالتفات إلى مطالبهم حفاظا على سير حركة الملاحة الجوية وسلامتها.

وتتلخص مطالب النقابة في إدراج كل المراقبين الجويّين ومساعديهم بالجدول الموحد للمرتبات إلى جانب صرف وتضمين علاوة الرخصة والأهلية المستحقة لهم وسداد الاستحقاقات المالية منذ 5 سنوات، وتوفير الإعاشة والإقامة اللائقة للمراقبين الجويين ومساعديهم العاملين بالدوام التناوبي.