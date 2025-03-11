قبيل اللقاء المرتقب.. مساعي حثيثة لحل أزمة نادي «الأهلي المصري»

بعد إصدار نادي “الأهلي المصري”، بيان يهدد فيه بعدم لعب القمة الليلة، في حال عدم توفير طاقم تحكيم اجنبي لهذه المباراة، وأنه سيتم إيقاف وانسحاب “النادي الأهلي” من بطولة الدوري المصري، تواصلت لجنة الحكام في “الاتحاد المصري” مع “معتز الشلماني” لقيادة “قمة الزمالك والأهلي المصري”.

وعلى هامش اجتماع اتحاد شمال إفريقيا، تحدث “هاني أبوريدة” رئيس “الاتحاد المصري” مع الليبي “عبدالحكيم الشلماني” عضو المكتب التنفيذي في CAF، وطلب اختيار “معتز الشلماني” أو “أحمد الشلماني” لإدارة لقاء القمة مساء اليوم، ولكن لم تنجح الفكرة بسبب ارتباط “أحمد الشلماني” بمباراة في الدوري الليبي وتواجد “معتز” في ابيدجان في ملتقى الحكام الدوليين وصعوبة لحاقه بالمباراة”.

وبحسب مراسل شبكة “عين ليبيا”، “هناك مساعي تجمع “هاني أبوريدة” مع العدد من المسؤولين الغربين، عقب اجتماع “اتحاد شمال إفريقيا” لبحث حل هذه الأزمة والاستعانة بالحكام الأجانب”.