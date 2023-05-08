قبيل انتهاء مهامه.. «الدبيبة» يستقبل السفير الإيطالي ويُشيد بعمله طيلة السنوات الماضية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أهمية تسريع عودة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمناسبة انتهاء مهمته التي استمرت لمدة 10 سنوات، حيث أشاد الدبيبة باستمرار عمل البعثة الإيطالية في البلاد، دون انقطاع خلال السنوات الماضية.

وشدّد الدبيبة على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة مواصلة عودة الشركات الإيطالية للعمل في البلاد، وبدء التحضيرات لملتقى الشراكة الليبية الإيطالية،

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية والسفير الإيطالي بوتشينو التطورات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه البلدين خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية.

الجدير بالذكر أنّ السلطات الإيطالية طرحت اسم الدبلوماسي الإيطالي جيانلوكا ألبيريني لتعيينه سفيرا في ليبيا خلفا للسفير الحالي جوزيبي بوتشينو.