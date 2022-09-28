قبيل بدء العام الدراسي.. وزير التعليم يتفقد مخزن الكتاب المدرسي

تفقّد وزير التربية والتعليم موسى المقريف المخزن الرئيسي للكتاب المدرسي بتاجوراء التابع لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

واستمع المقريف خلال الجولة لإحاطة نائب مدير المخزن بشأْن توزيع مخزون الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية بالبلديات، وتوضيحات مدير إدارة الكتاب بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بشأن آلية التوزيع.

من جانبه، أكّد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة متابعته مع الشركات المنفّذة آلية شحن الكتاب المدرسي عبر المواني الليييـة، مطمئناً بأنّ أولى الشحنات ستصل خلال الأسبوع المقبل.

وفي ختام جولته، وجّه المقريف بضرورة توزيع مخزون الكتاب المدرسي على كافة مراقبات التربية والتعليم حسب احتياجاتها بشكل عادل، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق في السادس عشر من الشهر المقبل.