قبيل تنصيب «ترامب» رئيساً في أمريكا.. «ميلانيا» تطلق عملتها المشفرة

بعد يوم من إطلاق زوجها إطلاق “عملة TRUMP“، أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “عن إطلاق عملة مشفرة خاصة بها”.

وكتبت ميلانيا ترامب، على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “العملة الميمية الرسمية لـ”ميلانيا” متاحة الآن للشراء. يمكنكم شراء $MELANIA الآن”، حيث شارك “ترامب” منشور زوجته على صفحته في منصة “إكس”.

وكان ترامب أعلن السبت الماضي، “عن إطلاق عملته المشفرة الخاصة، وهي “ميمكوين” تحت اسم TRUMP”.

ووفقا لبيانات منصات تداول العملات المشفرة، “ارتفعت قيمة عملة ترامب أربعة أضعاف في أقل من 24 ساعة بعد إطلاقها، حيث تجاوز إجمالي حجم التداولات 10 مليارات دولار”.

وأعرب “ترامب” مرارا ، “عن دعمه للعملات الرقمية، كما وعد بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة عالمية” للعملات المشفرة”، وفي يوليو الماضي، “أعلن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني “للبيتكوين” في حال فوزه بالانتخابات، كما أصبح أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يدفع “بالبيتكوين” خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية”.

هذا “ووصلت قيمة “البيتكوين” إلى أعلى مستوى تاريخي لها خلال شهر واحد بعد فوز “ترامب”، متجاوزة 108 آلاف دولار في البورصة”.