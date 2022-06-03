قبيل تهريبها إلى ليبيا.. تونس تتمكن من حجز كمية من العجين الغذائي الفاسد

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالقيروان، من حجز كمية من العجين الغذائي كانت مخفية بإحكام تحت كمية من التبن داخل شاحنة كان صاحبها ينوي نقلها نحو بن قردان في مرحلة أولى، ثم تهريبها نحو القطر الليبي.

وأفاد رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالقيروان رضا بوشوشة، أنّه عقب ورود معلومات حول تهريب هذه الشحنة إلى ليبيا، جرى نصب كمين لشخص قام بتجميع 3750 كغ من العجين الغذائي المدعم من إحدى شركات بيع المواد الغذائية بالقيروان المدينة، وقام بإخفائها تحت كمية من التبن للتمويه، ثم اتجه بها نحو الجنوب التونسي.

وأوضح بوشوشة في تصريح لوكالة تونس افرقيا للأنباء، أنّه تم إيقاف السائق ومرافقه، وتم حجز الشاحنة ومبلغ مالي يقدر ب4 آلاف دينار لديهما، وتم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان التي قامت بتأمين هذه المحجوز لدى إحدى شركات بيع المواد الغذائية بالجملة للقيام بضخه في مسالك التوزيع العادية.