قبيل جلسة مجلس الأمن.. «المريمي»: ليبيا تحتاج لقرارات تساعد في الاستقرار

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إنّ مجلس الأمن تدخل في الشأن الليبي عام 2011 ثم ترك الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد.

وأوضح المريمي في تصريح صحفي أنّ البلاد تحتاج لقرارات من مجلس الأمن تساعد الشعب على تحقيق الاستقرار وسيادة القانون بدلا من ترك بعض الدول تتدخل في شؤون ليبيا.

وأعرب المريمي عن تطلعهم في أن تسفر جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن نتائج إيجابية في ليبيا وأن ينجحوا في مساعدة البلاد على حل أزمتها والتي تجاوزت عشر سنوات من الصراعات وعدم الاستقرار.

وذكر المريمي أنّ جلسات مجلس الأمن بشأن ليبيا مهمة للغاية لأن العالم كله ينضوي تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنّ ليبيا عضو في الأمم المتحدة وتعترف بالقانون الدولي وكل القرارات الدولية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المريمي أنّ دور جامعة الدول العربية مهم في حل الأزمة الليبية وكذلك الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي وكذلك دول حوض البحر المتوسط الذين تعول عليهم ليبيا في المساعدة على حل أزمتها.

وبيّن المريمي أنّ القرارات لا بد أن تكون ليبية لكن البلاد تحتاج لمساعدات إقليمية ودولية للخروج من أزمتها وإجراء انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة واحدة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.