قبيل جلسة مجلس الأمن.. «باتيلي» يدعو المبعوثين إلى ليبيا للاجتماع في تونس

كشف موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للمبعوثين الخاصين للبلاد إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر.

وذكر الموقع أنّ المبعوثين الذين سيحضرون الاجتماع هم المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير، مشيرا إلى أنّ الأجندة هي مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أنّ وزير الخارجية السنغالي السابق أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي، وأنّ اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا.