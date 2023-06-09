قبيل ساعات من الهدنة.. تجدد الاشتباكات في السودان

تجددت مساء الجمعة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبل ساعات من دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أنّ الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بمدينة «أم درمان» غرب الخرطوم، وأنّ الاشتباكات تجددت أيضا بمدينة «بحري» شمال الخرطوم، مع تصاعد لألسنة اللهب والدخان في سماء المدينة.

وشهدت منطقة «شرق النيل» شرق العاصمة دوي أصوات مدافع وأسلحة ثقيلة، مع تحليق للطيران العسكري، بحسب الوكالة التركية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن اتفاق الجيش السوداني والدعم السريع على وقف لإطلاق النار بكافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يبدأ السبت، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.