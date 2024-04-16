قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن.. «السني» يلتقي المبعوث الأممي

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رفقة نائبته المعينة حديثاً ستيفاني خوري.

وقال السني عبر حسابه على منصة “إكس”، إن اللقاء ناقش آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كما تم خلال اللقاء الحديث عن المستجدات الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار.

وجاء اللقاء قبل ساعات من تقديم المبعوث الأممي إحاطته أمام مجلس الامن حول آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

التقيت صباح اليوم بمقر البعثة الليبية في نيويورك المبعوث الأممي السيد عبدالله باتيلي وبرفقته نائبته المعينة حديثاً السيدة ستيفاني خوري ، وذلك قبيل احاطة السيد باتيلي المزمع تقديمها غداً الثلاثاء أمام مجلس الأمن. خلال اللقاء تم نقاش آخر تطورات الوضع في #ليبيا والتحديات التي تواجه… pic.twitter.com/s4Pnqpn0bY — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) April 15, 2024