قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن.. «السني» يلتقي المبعوث الأممي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 12:22 نُشر: الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 12:22
ليبيا
ناقش اللقاء آخر تطورات الوضع في ليبيا

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، رفقة نائبته المعينة حديثاً ستيفاني خوري.

وقال السني عبر حسابه على منصة “إكس”، إن اللقاء ناقش آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كما تم خلال اللقاء الحديث عن المستجدات الإقليمية في المنطقة وتأثيرها على ليبيا ودول الجوار.

وجاء اللقاء قبل ساعات من تقديم المبعوث الأممي إحاطته أمام مجلس الامن حول آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

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