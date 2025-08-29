قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.. الذهب يسجل مكاسب شهرية قوية

تتجه أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية قوية قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تقدم مؤشرات إضافية حول مسار خفض أسعار الفائدة، رغم تسجيل المعدن الأصفر بعض التراجعات في تداولات يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3414.07 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو عند 3423.16 دولار، ما يعكس ارتفاعاً شهرياً بنحو 3.6% منذ بداية الشهر، بحسب بيانات وكالة رويترز، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3471.70 دولار للأونصة.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في نيمو.موني: “إلى جانب الصعود الطفيف للدولار، يشعر الذهب بقوى الجاذبية التقليدية حول الأرقام الكبيرة، ويبدو أن الأسواق مترددة في السماح للذهب بالابتعاد كثيرا عن المستوى النفسي 3400 دولار قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي”.

ويشهد الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً لكنه متجه لتسجيل خسارة شهرية بنسبة 2.2%، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً من أدنى مستوى في أسبوعين، لكنها تتجه لتسجيل خسارة شهرية أيضاً.

وتتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيصدر لاحقاً اليوم.

وأوضح تان أن “ارتفاع التضخم ضمن التوقعات سيتيح للمضاربين على الذهب الاحتفاظ بالسعر فوق 3400 دولار، أما إذا جاءت القراءة مخيبة لتوقعات السوق، فقد ينخفض الذهب مجدداً دون مستوى 3400 دولار”.

وأشارت أداة فيد ووتش التابعة لـ CME إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 85% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الشهر المقبل، وهو ما يدعم عادة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 38.91 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1343.98 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1099.0 دولار للأونصة.