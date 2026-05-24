قبيل عيد الأضحى.. خدمة «توا» تُحدث تحولاً في الخدمات المصرفية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلن مصرف الوحدة الليبي إطلاق خدمة «توا» الرقمية عبر تطبيق «الوحدة الرقمي»، في خطوة جديدة تعكس توجهه نحو تعزيز الخدمات المصرفية الحديثة وتوسيع نطاق الحلول الرقمية الموجهة للمواطنين خلال المواسم ذات الطلب المرتفع.

وأوضح المصرف أن الخدمة تعتمد على صيغة المساومة في التمويل الإسلامي، حيث يتولى المصرف شراء السلعة المطلوبة أولًا، ثم يعيد بيعها للعميل بنظام التقسيط، وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، بما يضمن توافق الخدمة مع الضوابط الشرعية المعمول بها.

وبيّن مصرف الوحدة الليبي أن خدمة «توا» تُقدّم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، تعتمد على إجراءات إلكترونية مبسطة وسريعة، تتيح للزبائن تنفيذ طلباتهم عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة، مع توفير مستويات عالية من الأمان والموثوقية في المعاملات المالية.

وأشار المصرف إلى أن هذه الخدمة تستهدف دعم احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، التي تشهد عادةً زيادة في معدلات الإنفاق، عبر توفير حلول تمويل مرنة تساعد الأسر على تنظيم نفقاتها بطريقة ميسّرة ومتوافقة مع إمكانياتهم المالية.

وأكد المصرف أن إطلاق «توا» يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي الليبي، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية في الخدمات البنكية الإلكترونية، مع التركيز على تقديم حلول تتماشى مع متطلبات العملاء وتغير أنماط الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الوحدة العمل على توسيع باقة خدماته الرقمية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ويقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، في ظل توجه متزايد داخل القطاع المصرفي نحو الرقمنة وتبني الحلول الذكية.

كما تعكس هذه الخطوة تصاعد الاهتمام في السوق الليبي بالخدمات المالية الإسلامية الرقمية، التي تجمع بين الالتزام بالضوابط الشرعية وتوفير مرونة أكبر في التعاملات اليومية، خصوصًا خلال المواسم التي تشهد ضغطًا على السيولة والإنفاق.