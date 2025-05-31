قبيل عيد الأضحى.. طرابلس تراجع محاضر المفقودين وتُطلق خطة تأمين موسّعة

عقدت مديرية أمن طرابلس، اجتماعها الأسبوعي الدوري، برئاسة اللواء خليل وهيبة مدير الأمن، وبحضور مساعديه اللواء رمضان برباش للشؤون الأمنية، واللواء محمد زرتي للشؤون العامة، إلى جانب رؤساء الأقسام والمكاتب المعنية، وذلك بمقر ديوان المديرية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية للأداء الأمني العام، واستعراض المهام الموكلة إلى الضباط تحت إشراف رؤساء المكاتب. وناقش الحضور عددًا من الملفات، أبرزها محاضر المفقودين والإجراءات المتخذة بشأنها، حيث شدد مدير الأمن على ضرورة سرعة الاستجابة، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية.

كما ناقش الاجتماع آليات أرشفة المحاضر وربطها بالمنظومة الإلكترونية، إلى جانب الخطة الأمنية الخاصة بتأمين عيد الأضحى المبارك، بما يشمل توزيع المهام، وتعزيز التمركزات الأمنية، وتنظيم حركة السير في المناطق الحيوية والأسواق.

وأكد اللواء وهيبة على أهمية انتظام هذه الاجتماعات لتوجيه القيادات الأمنية، ورفع كفاءة تنفيذ المهام، وتبادل الحلول الميدانية للتحديات الأمنية، بما يعزز استقرار المدينة وسلامة مواطنيها.