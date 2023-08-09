قبيل قمة «إيكواس».. مساع ليبية تشادية لتجنب دخول النيجر في نزاع مسلح

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة استعادة الشرعية الدستورية في النيجر دون دفع البلاد إلى نزاع مسلح يفضي إلى مأساة إنسانية.

تأكيد الكوني جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس تشاد محمد ديبي، والتي تسبق القمة الاستثنائية التي ستعقدها مجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس» غدا الخميس.

من جانبه، قال ديبي إنّ بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتتولى دول جوار النيجر غير الأعضاء بمجموعة «إيكواس» وهم ليبيا وتشاد والجزائر، جهود الوساطة في النيجر.

وثمّن ديبي التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في النيجر.

واتفق الجانبان، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج مجموعة «إيكواس» بشكل فوري.

ويتشارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقف الرافض لانقلاب النيجر والتدخل العسكري فيها، بالتماشي مع مواقف دول المنطقة كالجزائر وتشاد.