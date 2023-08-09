قبيل قمّتها الاستثنائية.. «إيكواس» لا تستبعد أي خيار إزاء انقلاب النيجر

أكدت نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس» أن المجموعة لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر.

جاء تصريح السلطات النيجيرية قبيل القمة الاستثنائية المرتقبة لقادتها غدا الخميس، وفي الأثناء تلقى الرئيس المحتجز محمد بازوم اتصالا من واشنطن.

وأوضح المتحدث باسم رئيس نيجيريا أجوري نغيلال خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» أنّ «إيكواس» لم تتخذ قرارا بالتدخل العسكري في النيجر حتى الآن، مشيرا إلى أنّ إرسال قوات إلى هناك يتطلب توافقا بين دول المجموعة.

وتابع المتحدث «جميع الخيارات مطروحة في انتظار ما تسفر عنه قمة قادة المجموعة، إرسال القوات يتطلب توافقا داخل إيكواس وهو ما سيطرح خلال القمة الاستثنائية، حيث سيتم تفعيل البروتوكول الخاص المتعلق بالعقوبات على الدول التي تنتهك قوانين المنظمة».

وأضاف نغيلال أنّ الرئيس النيجيري بولا تينوبو بصفته الرئيس الدوري لإيكواس أمر بفرض عقوبات على البنك المركزي في النيجر لاستهداف العسكريين الضالعين في الانقلاب، لكنه أكد أن تينوبو باق على موقفه بأن الحل الدبلوماسي هو الأمثل.

وشملت العقوبات الجديدة -التي أعلنت أمس الثلاثاء- مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجلس العسكري في النيجر من خلال البنك المركزي.