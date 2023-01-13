قبيل لقاء الجزائر.. مدرب فرسان المتوسط: سيكون لنا كلام آخر في الميدان

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم كورينتين مارتيني إنّ هدفهم يتمثل في التأهل للدور المقبل، متمنيا أن تكون النتيجة النهائية في مستوى تطلعات الليبيين.

مارتيني وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة المنتخب الجزائري في افتتاح بطولة أمم الشان أنّه شرف كبير أن يبدأ فرسان المتوسط البطولة أمام البلد المنظم، وأحد المرشحين للتتويج، لذلك يجب على المنتخب خلق صعوبات لهذا الفريق.

وأعرب مارتيني عن اعتقاده بأنّ الحظ لم يكن موفق جراء وقوع المنتخب الليبي ضمن مجموعة البلد المنظم، مضيفا «علينا فقط أن نكون جاهزين معنويا من أجل لعب أجمل مباراة ممكنة».

وتابع أنّه سيكون هناك 40 ألف متفرج. مما يتطلب الاعتماد على التركيز، فالجمهور المنتظر سيكون حافزا إضافيا للاعبين المنتخب الذين لم يتعودوا اللعب أمام مدرجات مكتظة.

وأدرف مارتيني «خضنا مباراتين وديتين خسرنا فيهما، ولكن أداؤنا تحسن بين اللقاء الأول والثاني، وحاولنا تصحيح الأخطاء، وفي اللقاء الافتتاحي سيكون لنا كلام آخر، فاللاعبون سيرفعون من مستوى أدائهم وتركيزهم».