قبيل مباراته ضد ألمانيا.. منتخب أستراليا النسائي يواجه مشكلة غريبة!

قالت رئيسة بعثة أستراليا الأولمبية آنا ميرس، يوم الأحد، إن منتخب كرة القدم النسائية الأسترالي وصل إلى باريس بينما تخلفت بعض الحقائب والمعدات الطبية الأساسية الخاصة به في إسبانيا.

وسيخوض المنتخب الأسترالي للسيدات أولى مبارياته في المجموعة الثانية بعد أربعة أيام ضد ألمانيا في مرسيليا.

وسيحتاج الفريق إلى معدات طبية محلية بديلة قبل وصول الأمتعة في النهاية إلى فرنسا.

وقالت ميرس في مؤتمر صحفي إن الأمتعة والمعدات: لا تزال في إسبانيا وأعمل مع اتحاد كرة القدم الأسترالي لحل هذه المشكلة. الفريق ما يزال قادرا على التدرب والاستعداد، ولديه أدوات التدريب واللعب. ولكن لا تزال هناك بعض الأمتعة الشخصية وبعض المواد والأدوات الطبية وغيرها من المعدات في إسبانيا.

وأكدت ميرس أن مسؤولي الفريق قاموا باستبدال بعض المعدات الطبية مثل الأشرطة والمقصات وأدوات الإنعاش في مرسيليا.

وأضافت ميرس: كان من المفترض نقل هذه الأمتعة على متن عدة رحلات، السبت، لكن ذلك لم يحدث. الأمر ليس مثاليا، ولكن نأمل الأحد أن نتمكن من إحداث تطور إيجابي وشراء بعض الأغراض الشخصية والمعدات الطبية من مرسيليا وفقا لما نحتاجه.

وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها لمنتخب أستراليا إذ سبق وأن اصطدمت سفينة حاويات تحمل ملابس الفريق بسفينة أخرى بالقرب من جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتنطلق دورة ألعاب باريس في 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.