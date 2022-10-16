قبيل مبارته مع عزام التنزاني.. بعثة نادي الأخضر تتعرض لحادثة استنشاق مادة مخدّرة

أعلن نادي الأخضر تعرض بعثة فريقه المشارك ضمن بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي عزام التنزاني إلى حالات إغماء والدوار وفقد التوازن.

وأفاد النادي بدخول أغلب لاعبي الأخضر إلى المستشفى، وأنّ بعضهم لا يزال يتلقي العلاج، مضيفا أنّ التحاليل أظهرت أن أسباب هذه الحادثة هي جراء استنشاق مادة مخدرة تسمى «بنزوديازيين» وفق تقرير معتمد من أحد مستشفيات العاصمة التنزانية.

وأكد الأخضر أن ماجرى جاء ضمن سلسلة عراقيل تعرضت لها بعثته في تنزانيا، بدءا من سوء الاستقبال وعدم توفير الملاعب مجانا، وصولا إلى صعوبة التنقل والتأخر في إعطاء نتائج المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وطالب النادي وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بتحمّل مسؤولياتهم تجاه النادي ومراسلة الاتحاد الإفريقي «الكاف» لتحقيق حالة تكافؤ الفرص في المنافسة.

ويلعب الأخضر ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان قد تفوق ذهابا في ملعب بنينا على نظيره التنزاني بـ3 أهداف نظيفة.