قبيل يومين على كأس العالم.. قطر تحظر المشروبات الكحولية في ملاعب المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد.

جاء ذلك في بيان رسمي من أجل إنهاء الجدل حول هذا الأمر، حيث قررت قطر منع المشروبات الكحولية من المدرجات وذلك لتنافيها مع الثقافة العامة للدولة.

وقالت الفيفا إنّ بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين مع إزالة مراكز بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم 2022 في قطر.

ولفتت الفيفا إلى أنّه بعد عدة مناقشات مع دولة قطر والسلطات هناك، اتخذ هذا القرار باقتصار شرب الكحول على المشاركين بمهرجانات فيفا الترفيهية فقط بدلاً من الملاعب الخاصة بالبطولة، وهو ما يعني إزالة كافة منافذ بيع الكحوليات بالملاعب.

وأضافت الفيفا أنّ المشروبات الخالية من الكحول ستظل متواجدة كما هي في الملاعب، وأنّ دولة قطر ستوفر البيئة اللازمة للجماهير للحصول على تجربة ممتعة ومحترمة بمختلف الأماكن خلال فترة إقامة البطولة.