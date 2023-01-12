قبيل 24 من انطلاق البطولة.. المغرب تعلن عدم مشاركتها في بطولة الشان بالجزائر

أعلن المغرب اليوم الخميس رسميا، عدم مشاركته في بطولة إفريقيا للمحليين لكرة القدم المقامة بالجزائر.

وتنطلق البطولة غدا الجمعة وتستمر إلى 4 فبراير المقبل، بمشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث كان يشارك فيها من قبل 16 منتخبا.

وأشارت المغرب إلى تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين.

وأوضحت المغرب أنّ سبب عدم المشاركة هو عدم وجود ترخيص لرحلة المنتخب انطلاقا من مطار الرباط سلا في المغرب تجاه مطار قسنطينة في الجزائر بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

ولم تعلق الجزائر ولا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا على الإعلان المغربي بعدم المشاركة في البطولة المقامة بالجزائر.