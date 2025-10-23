قتلى باستهداف أمريكي جديد وروبيو يصف رئيس كولومبيا بـ«المجنون».. مادورو يعلّق!

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد قارب يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنه، دون إصابة أي من عناصر الجيش الأمريكي، وفق تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وأكد هيغسيث أن الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القارب كان مرتبطاً بمنظمة مصنفة إرهابية.

وأضاف أن مثل هذه العمليات تهدف إلى منع العصابات من إيجاد ملاذ آمن في أي مكان على نصف الكرة الأرضية، في إشارة إلى التهديدات المستمرة من شبكات التهريب.

من جانبه، أثار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدلاً واسعاً بتصريحاته بشأن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، واصفاً إياه بـ”المجنون” على خلفية الضربة الأمريكية الأخيرة، فيما أكد الرئيس الكولومبي سابقاً أن القارب المستهدف كان ملكاً لصيادي محليين، معتبرًا العملية انتهاكاً للسيادة الوطنية.

في المقابل، شددت فنزويلا على استعدادها لدعم كولومبيا في مواجهة الضغوط الأمريكية، وفق تصريحات وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز، مؤكداً أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى “إهانة وإضعاف” دول المنطقة تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تمتلك أكثر من 5 آلاف صاروخ أرض-جو من طراز “إيغلا-إس” ونظام دفاع جوي جاهز لتأمين حدودها الوطنية، مع قدرة على نشر المشغلين في جميع أنحاء البلاد لضمان الاستقرار وحماية السيادة الوطنية.

يذكر أن هذه الضربة تعد الثانية من نوعها خلال يومين في المحيط الهادئ، في ظل عمليات أمريكية متكررة ضد زوارق في منطقة الكاريبي وفنزويلا، وسط تحذيرات من احتمال تنفيذ ضربات إضافية داخل الأراضي الفنزويلية، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.