قتلى باشتباكات الخمس وجهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ!

قتل شخصان وأصيب 3 آخرين خلال الاشتباكات التي تشهدها منطقة سوق الخميس البخارية بمدينة الخمس، وفق ما أعلنه الناطق باسم بلدية الخمس.

كما أعلن جهاز الطوارئ والأسعاف، حالة الطوارئ في المدينة، وحذر السكان من الاقتراب من موقع الاشتباكات.

وأضاف، أنه “ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية 191 من فرع جهاز الاسعاف و الطوارئ الخمس بوجود “قتيلين في حصيلة أولية نتيجة الاشتباكات التي تشهدها منطقة سوق الخميس البخارية بمدينة الخمس”، مما استوجب “إعلان حالة الطوارئ بالمدينة” ودعم “فرعي الخمس وسوق الخميس” بالفروع القريبة من المدينة لدعم المواطنين وتحسبا لأي طارئ”.

هذا وكان “أفاد شهود عيان أن أحد أفراد عائلة “البكوش” من سكان منطقة التحلية في الخمس، قام بقتل شخصين من قوة الدعم والسيطرة أثناء محاولتهم دخول منزله”، وبحسب منصة ليبيا برس، “اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من مساكن المحطة البخارية بمدينة الخمس على خلفية الحادث”.