قتلى بتحطم طائرة في أمريكا وانهيار مبنى في الهند

لقي 3 أشخاص حتفهم “جراء تحطم طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 180″ لسبب مجهول في نهر بلات بمنطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا الأمريكية”.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية “كانت الطائرة من طراز سيسنا 180، تحلق على طول نهر بلات وسقطت في النهر، فيما لم يتضح سبب الحادث فورا”.

وأكدت السلطات أن “إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلا (59.5 كيلومتر) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا”.

ويعتبر حادث “نبراسكا المأساوي الأحدث في سلسلة الحوادث التي سلطت الضوء على قطاع الطيران، وتظهر بيانات المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا أن حوادث الطيران انخفضت بشكل عام بين عامي 2023 و2024، وحتى الآن، لا يبدو عام 2025 استثنائيا من حيث العدد الإجمالي للحوادث”.

مصرع 11 شخصا جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي

لقي 11 شخصا مصرعهم، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى “جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي”، وجاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة “إن دي تي في” التلفزيونية: “انهار مبنى في منطقة مصطفى آباد، ما أدى إلى حصار عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. وانتشل رجال الإنقاذ 11 شخصا حيًا، وتم الإعلان عن وفاة 11 آخرين”.