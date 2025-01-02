قتلى بحوادث مختلفة حول العالم.. وهذه أبرزها!

سجلت ليلة رأس السنة الجديدة وقوع حوادث في عدة دول نتيجة إطلاق الألعاب النارية، منها فرنسا وأمريكا، ما تسبب بوقوع ضحايا وعشرات الإصابات.

قتيلان وأكثر من 20 مصابا في حادث ألعاب نارية في هاواي

أكدت خدمات الطوارئ في مدينة هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في حادث ألعاب نارية في هاواي.

وقال رئيس قسم الطوارئ في هونولولو صاني جونسون: “تمكن موظفو خدمات الطوارئ في الموقع من التعرف على 20 مصابا، وتم إعلان وفاة اثنين في مكان الحادث، وتعرض عامل إسعاف في وسط برلين لإطلاق الألعاب النارية”.

وزارة الداخلية الفرنسية: حرق 984 مركبة واعتقال 420 من مثيري الشغب

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، “إن ما يقرب من 1000 سيارة أضرمت فيها النيران ليلة رأس السنة الجديدة، فيما اعتقلت الشرطة 420 شخصا، وتم وضع 310 منهم رهن الحجز”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو: “تم إجراء عدة اعتقالات في مختلف أنحاء البلاد خلال ليلة الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 إلى 1 يناير 2025 من قبل حوالي 90 ألف ضابط شرطة ودرك تم حشدهم”.

أمريكا… إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “وقع الهجوم المسلح في ملهى ليلي بمنطقة كوينز بنيويورك، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا”.

وأعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، أمس الأربعاء، عن “مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس”، وقالت تقارير أمريكية إن “سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن “سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار”.

وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في “حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى”.

الجبل الأسود.. مخمور مسلح يقتل عشرة أشخاص قبل أن ينتحر

أعلنت السلطات في الجبل الأسود، “أن رجلا مخمورا أطلق النار على عدد من الأشخاص إثر شجار بمطعم في قرية باجيس قرب بلدة سيتينيي جنوبي البلاد قبل أن ينتحر برصاصة في الرأس”.

وصرح وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش، بأن “المسلح قتل عشرة أشخاص على الأقل، من بينهم 3 أفراد من عائلة فوليتيتش وهم صاحب المطعم وطفلاه البالغان 10 و13 عاما”.

وأوضح قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش “أنّ المهاجم البالغ من العمر 45 عاما “تشاجر مع زبون كان قد قضى معه جزءا كبيرا من اليوم، وبعد أن شرب كميات كبيرة من الكحول، عاد إلى منزله وأتى بسلاح وقتل أربعة أشخاص”.

وأضاف أنه “بعد ذلك اتجه المهاجم إلى ثلاثة مواقع أخرى، إذ واصل إطلاق النار وقتل ستة أشخاص آخرين، بينهم أحد أفراد أسرته، كما أصاب 4 أشخاص آخرين بجروح ولاذ بالفرار. لكن وحدات من الشرطة والجيش تمكنت خلال بضع ساعات من تحديد مكانه وتطويقه”.

وقال إنه “عندما طلبت قوات الأمن من القاتل “إلقاء سلاحه، أطلق النار على رأسه، حاولنا نقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثراً بجروحه”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “الحكومة ستفرض قيودا جديدة على حيازة الأسلحة النارية، وأضاف أن “هذه المأساة تدفعنا لطرح سؤال بشأن من يجوز له حيازة أسلحة في الجبل الأسود”.

In 🇲🇪 Montenegro’s historic capital Cetinje, a 45yo man goes on a shooting rampage, leaving 12 people killed (incl two children) & 4 wounded.



• The gov declares three days of mourning.



• One of the worst mass killings in Montenegro, a country with a deeply rooted gun culture. pic.twitter.com/ZPcXdlY6sR — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) January 2, 2025

After U.S., #Montenegro witnesses horror; Gunman kills 10, dies by suicide after being cornered pic.twitter.com/rT5CxYn3K4 — The Times Of India (@timesofindia) January 2, 2025