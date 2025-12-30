قتلى بضربة أمريكية.. ترامب يحذر مادورو من عواقب طويلة الأمد!

أعلنت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تنفيذ القوات الأمريكية ضربة على سفينة يُزعم أنها كانت تنقل مهربين للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، ضمن عملية عسكرية أُطلق عليها اسم “الرمح الجنوبي”.

وأفاد البيان الرسمي أن الضربة، التي جاءت بتوجيه من وزير الدفاع بيتر هيجسيث، استهدفت سفينة تتبع منظمات مصنفة إرهابية، وأسفرت عن مقتل شخصين دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية.

وأكدت الاستخبارات الأمريكية أن السفينة كانت تسلك طرقًا معروفة لتهريب المخدرات، وكانت متورطة في عمليات تهريب ممنهجة، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن جهود واشنطن المستمرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات نفذتها القوات الأمريكية خلال سبتمبر وأكتوبر 2025 ضد زوارق يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية.

وفي تعليقات له حول الوضع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من “الذكاء” لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أن يتنحى عن السلطة، محذرًا من أن الموقف الصارم قد يحمل عواقب طويلة الأمد على الزعيم الفنزويلي، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب ضد فنزويلا.

من جانبها، اعتبرت حكومة كاراكاس هذه التحركات “استفزازية” وتهديدًا لاستقرار المنطقة، فيما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو حيال تصاعد التوترات وتهديد الملاحة الدولية نتيجة هذه العمليات الأحادية.