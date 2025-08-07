قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان.. إيران تدخل على خط الأزمة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل شخص سوري الجنسية متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، كما أسفرت الغارات عن إصابة شخصين آخرين بجروح.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد طالت الغارات الإسرائيلية مرآبًا للآليات قرب منازل مأهولة في البلدة، ما أدى إلى أضرار بشرية ومادية. كما سجلت غارة أخرى على بلدة تولين أوقعت شهيدًا وجريحًا، بحسب بيانات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.

يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، المبرم في نوفمبر 2024، حيث تجاوزت الخروقات الإسرائيلية 3000 خرق حتى الآن، وفق بيانات رسمية لبنانية.

من جانبه، أعلن “حزب الله” التزامه الكامل بالاتفاق، رافضًا في الوقت ذاته قرارات الحكومة اللبنانية التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة. وأكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن “العدوان الإسرائيلي هو المشكلة وليس السلاح”، مشددًا على أن “قوة لبنان تكمن في مقاومته”.

وتشهد الساحة اللبنانية توتراً متصاعداً، خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الجاري، وهو ما اعتبره “حزب الله” مخالفة ميثاقية، مؤكدًا أنه “سيتعامل معها كأنها غير موجودة”.

عباس عراقجي: محاولات نزع سلاح “حزب الله” متجددة والحزب في ذروة قوته رغم الضغوط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن محاولات نزع سلاح “حزب الله” اللبناني ليست جديدة، مؤكداً أن فعالية سلاح المقاومة أثبتت نفسها في ساحات المعارك. وأضاف أن هذه المحاولات تجددت مؤخراً وسط اعتقاد البعض بضعف الحزب، لكن موقف قيادته الحاسم أكد صموده أمام الضغوط.

وأشار عراقجي، في تصريح نقلته وكالة “تسنيم”، إلى أن شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ونبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، جددوا دعمهم القوي لـ”حزب الله”، معتبراً أن الحزب يعيش اليوم في ذروة قوته.

وكشف أن الأضرار التي لحقت بالحزب خلال الحرب الأخيرة تم إصلاحها، مع إعادة تنظيمه وتعيين قادة جدد، مما يعزز قدرته على الدفاع عن نفسه بفعالية.

وشدد الوزير الإيراني على أن قرارات الحزب المستقبلية تُتخذ بشكل مستقل، في حين تقتصر إيران على تقديم الدعم دون التدخل في هذه القرارات، مؤكداً استمرار موقف طهران الداعم للمقاومة.

في المقابل، أعلن “حزب الله” اليوم في بيان رسمي رفضه لقرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب، واصفاً القرار بـ”الخطيئة الكبرى” ومشدداً على أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة للبيان الوزاري للحكومة ويُضعف قدرة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي.

وأكد الحزب أن قرار حصر السلاح بيد الدولة سيفتح المجال لإسرائيل للعبث بأمن لبنان ومستقبله.

ودعا “حزب الله” إلى الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالإضافة إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى، مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

يذكر أن الحكومة اللبنانية، في جلسة وزارية عقدتها الثلاثاء واستمرت ست ساعات، كلفت الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الجاري، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.

وأكد سلام أن البيان الوزاري للحكومة وقراراتها تؤكد على واجب الدولة في احتكار السلاح، مشيراً إلى أن المناقشات ستستكمل في جلسة حكومية قادمة.

الهيئة الوطنية للمفقودين اللبنانية تنهي التحقيق الأولي بمقابر جماعية في جرود عرسال وتوصي بتعليق نبشها

أنهت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان التحقيق السياقي الخاص بالمقابر الجماعية التي اكتُشفت في 9 مايو الماضي بمنطقة عقبة المبيّضة في جرود عرسال، والتي تضم أربعة مقابر تحتوي على رفات بشرية.

وأشار تقرير الهيئة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، إلى أن المقابر يُرجّح أن تكون لقتلى من غير اللبنانيين شاركوا في المعارك التي دارت بين الفصائل المسلحة في المنطقة خلال 2016 و2017.

واعتمد التقرير على شهادات متطابقة من المخاتير والسكان المحليين والقوى الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية التي بيّنت التغيرات التي حصلت في الموقع وتاريخها المحتمل.

وأوضح التقرير عدم وجود أي مؤشرات تدل على وجود مفقودين من سكان بلدة عرسال أو من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما يعزز فرضية أن المدفونين هم مقاتلون من تنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة أو تنظيم داعش، أو من جنسيات أخرى.

كما كشفت الشهادات والمعطيات عن وجود عدد كبير من القبور المرتجلة في هذه المنطقة العسكرية والحدودية، الأمر الذي يستدعي وضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الواقع.

ونظراً للطبيعة الأمنية الحساسة للموقع، أوصت الهيئة الوطنية بتعليق أي أعمال نبش في الوقت الراهن والحفاظ على الموقع مغلقاً ومحمياً إلى حين توفر معلومات إضافية أو صدور طلب رسمي من عائلات المفقودين.

كما دعت وزارة الدفاع اللبنانية إلى إجراء مسح ميداني شامل للمنطقة الحدودية والعسكرية، ورسم خريطة دقيقة للقبور المرتجلة المنتشرة هناك.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في مايو الماضي عن العثور على مقبرة جماعية في عقبة المبيّضة تحتوي على خمس جثث متحللة، وتم على الفور تحريك الأجهزة الأمنية للكشف على الموقع.

الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله بيد الدولة “قد يستغرق وقتاً”

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى رأسها سلاح حزب الله، “قد تأخذ وقتاً”، مشيراً إلى التزامه بتنفيذ خطاب القسم، وذلك في تصريحات خاصة لشبكة “سكاي نيوز عربية”.

تصريحات عون جاءت بعد أيام من تكليف الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد ورقة عمل تتعلق بآليات حصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض قبل نهاية العام، في خطوة وُصفت بأنها اختبار جدي لمسألة السيادة الوطنية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد حددت يوم الخميس موعداً لمناقشة هذا الملف الحساس، وسط انقسام داخلي حاد، وتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية باتجاه فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.

في المقابل، هاجم حزب الله القرار الحكومي، معتبراً أنه يشكل “خطيئة كبرى”، وأعلن في بيان رسمي أنه “سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح وكأنه غير موجود”، مع تأكيده الاستعداد “لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان”، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على أن قرار الحكومة “حاسم ونهائي”، وأن احتكار الدولة للسلاح يمثل ركيزة أساسية لأي استقرار سياسي وأمني.

ويُعد ملف سلاح حزب الله من أعقد القضايا في لبنان، إذ يرى معارضوه أنه يشكل ازدواجية في السلطة ويقوّض القرار السيادي، في حين يبرر الحزب استمرار تسلّحه باعتباره “جزءاً من معادلة الردع” في مواجهة إسرائيل.