قتلى بـ«إعصار» بالمحيط الهادئ وحريق مأساوي في طبريا وانتحار مراهق باليمن!

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء إعصار “غارانس” الذي ضرب جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهادئ أمس الجمعة.

ووفقا للسلطات المحلية، “تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 160 ألف منزل، وانقطاع المياه عن 310 آلاف، وانقطاع الإنترنت عن 139 ألفا، كما تم إيواء 953 شخصا في مراكز الإغاثة.

وأعلن مكتب حاكم الجزيرة أن “مستوى خطورة إعصار “غارانس” تم تخفيضه إلى عاصفة استوائية قوية. ومع ذلك، لا تزال السلطات تحث السكان على توخي الحذر وتقليل التنقلات”.

يذكر أن “جزيرة ريونيون هي إقليم ما وراء البحار الفرنسي الذي يقع في المحيط الهندي على بعد 700 كم شرقي مدغشقر”.

اليمن.. مراهق ينتحر لسبب صادم والشرطة تكشف التفاصيل

أعلنت أجهزة الشرطة في مديرية الغيضة محافظة المهرة اليمنية أن “طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، أنهى حياته على خلفية قيام والده بكسر هاتفه الجوال”.

وبينت أجهزة الشرطة بمحافظة المهرة أن “الطفل “م .ي.ق.ع” وصل جثة هامدة إلى المستشفى، وبعد نزول الأدلة الجنائية والبحث الجنائي لمعاينة الجثة تبين أن هناك علامات حبل على رقبته”.

وأوضحت الشرطة أنه “وبعد فتح تحقيق بالقضية وأخذ أقوال الوالد، اتضح أن الطفل انتحر، حيث قام بربط حبل في حديد سطح المنزل وشنق نفسه منهيا حياته بهذه الطريقة المؤسفة على خلفية قيام والده بكسر جواله”.

وأشارت الشرطة إلى أنها “سلمت جثة الطفل للأهل لإجراءات الدفن، مرجعة أسباب الجريمة للجهل وسوء التنشئة”، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية.

طبريا.. إصابة 17 شخصا بحريق في إحدى الفيلات

أصيبت سيدة وفتاة بجروح إثر قفزهما من الطابق الثاني فرارا من حريق اندلع في فيلا بشارع ركيفات بمدينة طبريا شمال إسرائيل، كما أصيب 15 شخصا بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بوريا لتلقي العلاج، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأفادت مصادر إسعافية بأن “السيدة والفتاة قفزتا من الطابق الثاني في محاولة للهروب من النيران، مما تسبب في إصابتهما بجروح متوسطة”.

وأعرب سكان المنطقة عن “صدمتهم من الحادث، مطالبين بتحقيق عاجل لتحديد أسباب الحريق واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.



