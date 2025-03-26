الضفة وغزة.. اسرائيل «تنشر الموت في كل مكان» والدّمار «سيّد المشهد»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، “بمقتل ثمانية أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شمال قطاع غزة، فيما أفرجت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 4 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال «تلفزيون الأقصى» “إن خمسة أطفال بين القتلى الذين سقطوا إثر استهداف المنزل في بلدة جباليا البلد، مضيفا أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا أيضا”.

وفي سياق متصل، “أفرجت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 4 أسرى فلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم على متن إسعاف تابعة للهلال الأحمر، الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي”.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، “الأسرى الذين تم الإفراج عنهم هم: وائل فتحي علي أبو غالي (40 عاما) اعتقل من حلاوة في رفح قبل 4 أيام، وممتاز محمد شمس سلمان (48 عاما) من سكان بيت لاهيا تم اعتقاله من الرام بالضفة الغربية قبل 3 أيام، وأحمد صبحى علي أبو نادي (31 عاما) من سكان المغازي تم اعتقاله أيضا من الرام قبل 3 أيام، بالإضافة إلى إياد محمد عبد بخيت (37 عاما) من سكان الشيخ رضوان تم اعتقالة قبل 3 أيام من الرام”.

هذا “ولقي ما يقرب من 700 فلسطيني حتفهم منذ استئناف إسرائيل لهجماتها على قطاع غزة الأسبوع الماضي، بحسب السلطات الصحية في القطاع”.

في غضون ذلك، “أطلقت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، سراح المخرج الفلسطيني الحائز جائزة “أوسكار”، حمدان بلال، غداة اعتقاله بسبب رشق الحجارة، بعدما تحدَّث نشطاء عن تعرُّض السينمائي لهجوم على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية”.

وليل الثلاثاء، قال بلال لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، “إنَّ الهجوم الذي تعرَّض له كان قوياً جداً، وكان بهدف القتل”، وأضاف، “بعد أن فزت بـ(الأوسكار) ما كنت أعتقد أنني سأتعرض لهجمات مثل هذه”.

ووفق الجيش الإسرائيلي، “تم توقيف 3 فلسطينيين، الاثنين، بسبب رشق الحجارة خلال مواجهة عنيفة بين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية سوسيا جنوب الضفة الغربية”.

بدوره، أكد متحدِّث باسم الشرطة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، الثلاثاء، “أن بلال قد أُطلق سراحه”.

وكان يوفال أبراهام، “شريك بلال في إخراج الفيلم الوثائقي «لا أرضَ أخرى» الحائز جائزة «أوسكار»، قد أشار إلى “تعرُّض بلال لهجوم على يد مجموعة من المستوطنين الذين ضربوه”.

وتشهد المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تصعيدا خطيرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحديدا في محافظتي جنين وطولكرم.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على محافظة جنين لليوم الـ64 على التوالي، وعلى محافظة طولكرم ومخيمها لليوم الـ58 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ45، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان.