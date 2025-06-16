قتلى بقصف إسرائيلي على التلفزيون الإيراني وتحذيرات برد مدمّر.. ترامب يرفض التوقيع على بيان مجموعة السبع

تصاعدت حدة المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستويات غير مسبوقة، عقب قصف إسرائيلي استهدف مساء الإثنين مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الموظفين، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

القصف الذي وصفته وكالة “فارس” بأنه محدود النطاق، استهدف جزءاً من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في محاولة قالت الوكالة إنها تهدف إلى “بث الخوف والذعر”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور دخاناً كثيفاً يتصاعد من المبنى، فيما توقفت قناة الأخبار عن البث لفترة وجيزة قبل أن تعود للعمل لاحقاً، في حين استمرت باقي القنوات ببث برامجها بشكل طبيعي.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عقب الهجوم قائلاً: “حتى في قلب طهران، لا حصانة لأي قناة إرهابية ضد إسرائيل.. سنواصل بكل قوتنا حتى النصر”.

وبالتزامن، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن طهران ردت بتهديد موجه إلى القناتين الإسرائيليتين N12 وN14، مطالبة بإخلائهما فوراً، مما فُسر على أنه تمهيد لهجوم إيراني محتمل على البنية الإعلامية داخل إسرائيل.

إيران تهدد برد واسع.. و”أعنف هجوم صاروخي في التاريخ” على الأبواب

نقلت وكالة “فارس” عن مصدر أمني إيراني أن “القوات المسلحة تستعد لشن ضربة كبيرة للغاية على إسرائيل”، وأن أهدافاً عسكرية في ضاحية بني براك قرب تل أبيب ستكون ضمن الضربة، داعية السكان إلى إخلائها فوراً.

وسائل إعلام رسمية تحدثت عن استعداد طهران لتنفيذ “أعنف وأكبر هجوم صاروخي في التاريخ” على الأراضي الإسرائيلية، في إطار عملية “الوعد الصادق 3” التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني رداً على الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ الجمعة الماضية، والتي أوقعت 224 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح في إيران حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

الطائرات المسيّرة تدخل المواجهة.. و”شاهد 107″ تظهر للعلن

في تطور لافت، كشف الحرس الثوري الإيراني عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة من طراز “شاهد 107″، بمدى يتجاوز 1500 كيلومتر، ويُعتقد أنها استُخدمت مؤخراً في هجمات قرب منظومات دفاع جوي إسرائيلية.

كما أعلن قائد القوات البرية الإيرانية إطلاق عشرات الطائرات الانتحارية “آرش” نحو أهداف داخل إسرائيل، مؤكداً أنها أصابت مواقع استراتيجية بنجاح، في تنسيق مع الهجمات الصاروخية.

ترامب يرفض التوقيع على بيان مجموعة السبع بشأن إيران

في سياق دولي متصل، كشفت وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض التوقيع على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع في كندا، والذي تضمن فقرة تنص على أن إيران “يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً”، إلى جانب دعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. ولم توضح الوكالة تفاصيل الخلافات التي دفعت ترامب لاتخاذ هذا الموقف.

تحذير من الاغتيالات.. وخامئني في دائرة الاستهداف

نقلت شبكة “سي بي إس” الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي “ينبغي ألا يشعر بالراحة”، ونصحه “بتغيير غرفة نومه ليلاً”، وسط تقارير أشارت إلى أن ترامب استخدم الفيتو لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة لاغتيال خامنئي خلال الأيام الماضية.

إدانات وتحذيرات إقليمية ودولية

وصف وزير الدفاع الباكستاني إسرائيل بأنها “دولة مارقة” تشكل تهديداً نووياً خطيراً للسلام العالمي، مؤكداً دعم بلاده لإيران في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي”.

فيما اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “الهدف الحقيقي لإسرائيل ليس البرنامج النووي الإيراني، بل أهداف خبيثة أخرى”، وأعلن استعداد تركيا للعب دور في وقف التصعيد.