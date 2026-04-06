قتلى بهجوم على قدّاس «عيد الفصح» في نيجيريا.. الجيش يحرر المختطفين

أعلن الجيش النيجيري عن تحرير أكثر من 30 شخصًا كانوا محتجزين لدى جماعة إرهابية استولت على كنيسة خلال قداس عيد الفصح في قرية أريكو بولاية كادونا.

وذكرت قيادة الجيش عبر منصة التواصل الاجتماعي Х أن القوات النيجيرية أبدت رد فعل سريعًا على الحادث، ما أدى إلى إنقاذ 31 مدنيًا من قبضة الإرهابيين.

وأشار الجيش إلى أن خمسة أشخاص فقدوا حياتهم خلال الهجوم، فيما تمكن المسلحون من الفرار، لتباشر القوات نشر تعزيزات إضافية لتعقبهم وملاحقتهم.

ويأتي هذا الحادث ضمن تصاعد موجة العنف المستهدف ضد المسيحيين في نيجيريا، خصوصًا في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

وتستمر جماعات إرهابية مثل “بوكو حرام” و”تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” في تنفيذ هجمات مسلحة على القرى والكنائس، مترافقة مع عمليات اختطاف وقتل، ما يجعل هذه الملفات الأمنية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة النيجيرية.

هذا ويشهد شمال ووسط نيجيريا تصاعدًا في الهجمات الإرهابية على الكنائس والمجتمعات المسيحية منذ سنوات، ما أدى إلى آلاف الضحايا وتشريد أعداد كبيرة من السكان.

وتستغل هذه الجماعات العنف الطائفي والفقر في المناطق الريفية لتنفيذ هجماتها، ما يضع ضغطًا على الجيش والحكومة لتوفير الأمن وحماية المدنيين.