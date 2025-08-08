قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف جوي قرب نيروبي في كينيا

تحطمت طائرة تابعة لخدمات الإسعاف الجوي في منطقة سكنية قرب العاصمة الكينية نيروبي، أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول محلي ومالك الطائرة.

وقالت شركة “AMREF Flying Doctors” إن الطائرة النفاثة من طراز “Cessna Citation XLS” كانت متجهة إلى إقليم أرض الصومال عندما تعرضت للحادث، دون الكشف عن أسباب التحطم أو عدد الضحايا. وأكدت الشركة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقع الحادث في منطقة “موِيهوكو” التابعة لمقاطعة كيامبو المجاورة لنيروبي، حيث أوضح مفوض المقاطعة هنري وافولا أن أربعة ركاب كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، إضافة إلى وفاة شخصين داخل منزل اصطدمت به الطائرة.

هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع فور وقوع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب التحطم وسط حالة من الحزن والصدمة في المنطقة.

👨🏾‍🍳🇰🇪 Editor’s Note: Earlier reports claiming the crash involved a Kenya Defence Force helicopter are incorrect.



Verified details confirm that the only aircraft involved was an AMREF Flying Doctors medical plane — a civilian air ambulance service. pic.twitter.com/OwGuM6gENs — Ölele | Building OSN (@OleleSalvador) August 7, 2025