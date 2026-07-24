الضفة الغربية.. قتلى فلسطينيون والإسرائيليون في إطلاق نار قرب نابلس

أعلنت إسرائيل، الجمعة، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار وقع قرب مستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصًا قتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع صباح الجمعة قرب مستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 4 مواطنين فلسطينيين على الأقل في قرية تل جنوب غربي نابلس، موضحة أن 4 فلسطينيين آخرين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب أن الضحايا سقطوا خلال التصدي لهجوم نفذه مستوطنون في البلدة، مشيرة إلى أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في بلدة تل وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المنازل.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تشهد مناطق عدة مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في محافظات الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 82 مواطنًا، بينهم 21 شخصًا قتلوا برصاص المستوطنين.