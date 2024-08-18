قتلى في انفجار بمعسكر «صبرية» بتاجوراء

وقع اليوم الأحد انفجار شديد بمقر كتيبة الشهيدة صبرية في تاجوراء، نتج عنه وفاة شخصين ليبيين، مع وجود عدة أشلاء وأطراف بشرية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت الوزارة في بلاغ، أن مدير أمن تاجوراء وقسم النجدة وقسم البحث الجنائي انتقلوا إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات الفنية بحضور جهاز المباحث الجنائية ومكتب تفكيك الألغام بجهاز الإستخبارات العسكرية.

وتم إخماد النيران من قبل هيئة السلامة الوطنية، وبناءً على تعليمات مكتب النائب العام، أُحيلت التحقيقات إلى المدعي العام العسكري.

‏إنفجار شديد | بمقر كتيبة الشهيدة صبرية بتاجوراء ، حصل إنفجار شديد لقنابل يدوية نتج عنه وفاة شخصين ليبيين ، مع وجود عدة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤