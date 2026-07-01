قتلى في حيفا.. أيزنكوت: إسرائيل تستحق قيادة جديدة تنهي «حكومة 7 أكتوبر»

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، الثلاثاء، إطلاق حملته الانتخابية رسميًا بهدف التنافس على رئاسة الحكومة الإسرائيلية وخلافة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء إعلان أيزنكوت خلال أول اجتماع انتخابي له، حيث قال، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «إسرائيل تستحق أن تفتح فصلًا جديدًا، وسنكتبه معًا».

وأضاف أيزنكوت في تصريحاته: «من أجل مستقبل إسرائيل، يجب أن نضمن انتهاء حكومة 7 اكتوبر في أكتوبر المقبل»، في إشارة إلى الحكومة الحالية.

وتابع قائلًا: «سنفتح فصلًا جديدًا في تاريخ إسرائيل… لأن إسرائيل يجب أن تنتصر، وسوف تنتصر»، معتبرًا أن إسرائيل تحتاج إلى «قيادة صهيونية نزيهة ومحترمة».

ويُعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، مؤسس حزب «يشار» اليميني، الذي أطلقه في سبتمبر 2023، من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الحرب على غزة، رغم أنه شغل عضوية مجلس الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر 2023 وحتى استقالته في يونيو 2024.

وانخرط أيزنكوت في الحياة السياسية لأول مرة في عام 2022، إلى جانب وزير الدفاع السابق بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أيضًا، وذلك ضمن مسار سياسي جديد داخل المؤسسة العسكرية السابقة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية هذا الأسبوع أن حزب أيزنكوت قد يحصل على 22 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، ليحل في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يحصل على 24 مقعدًا.

ويأتي إعلان أيزنكوت في ظل حالة سياسية متوترة داخل إسرائيل، مع تصاعد المنافسة بين التيارات السياسية عقب الحرب في غزة، وتراجع الثقة بعد أحداث 7 اكتوبر.

ويُنظر إلى أيزنكوت باعتباره أحد أبرز الوجوه العسكرية التي انتقلت إلى الساحة السياسية، ما يعزز من حدة التنافس داخل معسكر المعارضة والائتلاف الحاكم.

مقتل شخص في تفجير مركبة هزّ مدينة حيفا وسط تحقيقات جنائية وتضارب حول الخلفيات

أفادت «القناة 12» العبرية بوقوع انفجار عنيف داخل مركبة في مدينة حيفا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار الأمني والطبي في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي الانفجار سُمع في مناطق واسعة من المدينة، فيما لم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن الأسباب الرسمية وراء الحادث، وسط استمرار التحقيقات الأولية.

ووصلت طواقم الإسعاف والإطفاء إلى موقع الانفجار فور تلقي البلاغ، حيث باشرت بإخماد النيران التي التهمت المركبة بشكل كامل، إلى جانب عمليات بحث داخل السيارة التي كانت مشتعلة بالكامل.

وأفادت «نجمة داود الحمراء» بأنه تم تخليص شخص من داخل المركبة دون علامات حياة، حيث كان يعاني من إصابات بالغة الخطورة، قبل أن يتم إعلان وفاته في المكان.

من جانبها، أوضحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن البلاغ الأولي تحدث عن انفجار قوي داخل سيارة أعقبه اندلاع حريق كبير، فيما واجهت الطواقم لدى وصولها إلى المكان انفجارات ثانوية إضافية زادت من خطورة التعامل مع الحادث.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران، وعثرت خلال تفتيش المركبة على شخص عالق داخلها وقد فارق الحياة بالفعل.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فتحت تحقيقًا موسعًا في ملابسات الانفجار، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال وجود خلفية جنائية للحادث.

كما أشارت إلى أن فرق خبراء المتفجرات تواصل جمع الأدلة من موقع الانفجار، في محاولة لتحديد هوية الضحية وكشف تفاصيل ما جرى بدقة.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من مقتل شابين من مدينة يافا في تفجيرين منفصلين استهدفا مركبتين في كل من يافا وحولون، ما يثير تساؤلات حول تصاعد حوادث التفجيرات المرتبطة بسيارات في مناطق مختلفة.