4 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باستهداف بيروت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستستهدف العاصمة اللبنانية بيروت إذا شن حزب الله أي هجوم على أي بلدة في شمال إسرائيل

وأضاف كاتس في مقابلة مع القناة 14 أن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد، مشيراً إلى أن المبعوثين الأميركيين أبلغوا الحكومة اللبنانية بذلك

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على بيروت لنزع سلاح حزب الله، موضحاً أن إسرائيل تمنح هذه الفرصة للبنان

كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون “يماطل في جهود نزع سلاح حزب الله”، محذرًا من أن “إسرائيل ستتحرك إذا لم تفعل بيروت ذلك”.

وكتب كاتس على منصة “إكس”، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية الليلة الماضية أسفرت عن مقتل “مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وثلاثة عناصر آخرين”: “حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل”.

وأضاف كاتس: “يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان”، مؤكّدًا: “سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل”.

وكان قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون، ليل السبت الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة كفررمان بقضاء النبطية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.

وجاءت الضربة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، بعد تكثيف إسرائيل لهجماتها على معاقل حزب الله منذ الأسبوع الماضي.

ونفذت إسرائيل الغارة مساء السبت بصاروخ موجه على سيارة رباعية الدفع قرب الأطراف الشرقية لبلدة كفررمان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتشير البيانات إلى أن ضربات إسرائيلية أخرى خلال أكتوبر أسفرت عن مقتل 26 شخصًا في جنوب لبنان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من دعوة الموفد الأميركي توم باراك لبنان لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتخفيف التوترات، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يكون مع الدولة العبرية فقط، وأنها مستعدة لذلك.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حربًا استمرت قرابة العام بين حزب الله وإسرائيل، لا تزال إسرائيل تحافظ على وجود عسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب لبنان وتواصل شن غارات جوية منتظمة، فيما يتهم لبنان الدولة العبرية بخرق الاتفاق والرد على دعوات التفاوض بتكثيف الهجمات.

وتنص اتفاقية وقف النار على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، وحصر حمل السلاح في الأجهزة الرسمية اللبنانية، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها خلال الحرب.