قتلى في هايتي ومصر.. موجة عنف وكوارث تضرب العالم

شهد العالم موجة من الحوادث المأساوية والعنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإحداث خسائر واسعة، ففي هايتي، قتلت عصابات مسلحة 12 شخصًا وأحرقت منازل وسط البلاد، بينما فقدت مصر شرطيين وأفرادًا من عصابات خطيرة خلال اشتباكات وحريق هائل في مخزن بلاستيك أودى بحياة شخصين آخرين، وفي الكاميرون، توفي زعيم المعارضة أنيسيت إيكاني بعد أسابيع من الاحتجاز وسط جدل حول ظروف موته، وعلى الصعيد المدني والأمني، أُفرج عن 12 سجينًا بالخطأ في بريطانيا، واعتُقل شابان جزائريان بعد سرقة مقتنيات ثمينة من منزل الرئيس الفرنسي السابق هولاند، فيما تسببت جماهير سويدية بحريق جزئي في ملعب أثناء مباراة فاصلة، كما سُحب آلاف غالونات الحليب في الولايات المتحدة بعد تلوث محتمل، بينما اختار قاموس أكسفورد مصطلح “الطعم الغاضب” كلمة العام 2025، تعبيرًا عن انتشار المحتوى المثير للغضب على الإنترنت.

عصابات مسلحة تهاجم وسط هايتي.. قتلى ومنازل محترقة وسيطرة جزئية على المنطقة

شنّت عصابات مسلحة هجمات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع على منطقة وسط هايتي، مستهدفة بلدات من بينها بيرسي وبونت سوندي، ما أسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا من بينهم أم وطفلها وموظف حكومي محلي، وإشعال الحرائق في المنازل مما اضطر السكان للفرار تحت جنح الظلام.

وأفادت الشرطة ونقاباتها بأن نحو 50% من منطقة ارتيبونيت باتت تحت سيطرة العصابات، في أكبر فشل أمني تشهده هايتي الحديث، فيما تتركز قوات الشرطة والقوة الكينية المدعومة من الأمم المتحدة بشكل رئيسي في العاصمة بورت أو برنس، التي تشهد سيطرة جزئية للعصابات أيضًا.

مصر.. مقتل شرطي ومصرع 4 عناصر إجرامية خطيرة في تبادل إطلاق نار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطي ووفاة 4 عناصر إجرامية خطيرة خلال تبادل إطلاق نار أثناء حملة أمنية موسعة بمحافظتي الجيزة وقنا.

وأوضحت الوزارة أن الحملات تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة وضرب البؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة. وكشفت التحريات عن وجود عناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة، منتشرين في بؤر خطرة بعدد من المحافظات.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، شنت القوات الأمنية حملة موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المواجهات عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية وضبط بقية أفراد التشكيلات، بينما قتل عنصر شرطة وأصيب ضابط خلال الاشتباكات.

وحسب بيان الداخلية، عُثر بحوزة العناصر على:

900 كغ من المخدرات تشمل الحشيش والأيس والبنغو والهيدرو والهيروين والأفيون.

تشمل الحشيش والأيس والبنغو والهيدرو والهيروين والأفيون. 1000 قرص مخدر .

. 92 قطعة سلاح ناري تشمل 76 بندقية آلية و12 فرد خرطوش وبندقية خرطوش و3 طبنجات.

قُدرت قيمة المضبوطات بنحو 91 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

مصر.. قتلى ومصاب بحريق هائل يلتهم مخزن بلاستيك في الخانكة

شهدت منطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل داخل مخزن للبلاستيك يقع بالطابق الأرضي بجوار المسجد الكبير.

وأفادت التقارير بأن الحريق أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثالث بحالة حرجة، نُقل على إثرها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع بكثافة شديدة نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزَّنة، التي تزيد من سرعة انتشار النيران، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت بعد جهود مضنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

كما تولت فرق الإسعاف نقل المصاب إلى المستشفى، بينما تم التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، فحص موقع الحادث بدقة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، والتحقق من الالتزام بشروط التخزين ومعايير السلامة والوقاية من الحرائق داخل المخزن.

وزير العدل البريطاني يعلن الإفراج عن 12 سجينًا بالخطأ واثنان لا يزالان فارين

أعلن وزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، عن وقوع خطأ في الإفراج عن 12 سجينًا خلال الشهر الماضي، فيما لا يزال اثنان منهم فارين حتى الآن.

وأوضح الوزير أنه لا يمكن تقديم تفاصيل حول ملابسات السجينين أو السجن الذي أطلق سراحهما، مشيرًا إلى ضرورة نشر بيانات الإفراجات “بالطريقة المعتادة” والتنسيق مع الشرطة لضمان القبض على الفارين.

وأشار لامي إلى أن هذه الحالات الجديدة تضاف إلى 91 حالة إفراج عن طريق الخطأ سجلت بين الأول من أبريل و31 أكتوبر 2025، معبّرًا عن ارتياحه لتراجع الاتجاه بعد إدخال تحسينات على النظام، ومشيرًا إلى أنه سيكشف قريبًا عن إصلاحات واسعة في نظام العدالة.

ويأتي هذا الإعلان بعد جدل واسع واستدعاءات لاستقالة الوزير على خلفية الإفراج عن المواطن الإثيوبي هادوش كيباتو، المحكوم عليه بالسجن 12 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي في سبتمبر، والذي أطلق سراحه بالخطأ.

وتشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في حالات الإفراج عن طريق الخطأ، إذ ارتفع العدد من 115 حالة في عام 2023-2024 إلى 262 حالة في العام التالي.

قاموس أكسفورد يعلن “الطعم الغاضب” كلمة العام 2025

اختار قاموس أكسفورد الإنجليزي مصطلح “الطعم الغاضب” (Rage Bait) ليكون كلمة العام 2025، في إشارة إلى الانتشار المتزايد للمحتوى الإلكتروني المصمّم عمدًا لإثارة الغضب وتحفيز التفاعل.

ويتكون المصطلح من كلمتي “rage” (غضب) و”bait” (طعم)، ويُستخدم لوصف المنشورات أو الفيديوهات أو العناوين التي تثير استفزازًا متعمدًا لجذب الانتباه وزيادة عدد النقرات والمشاركات. وأشار القاموس إلى أن استخدام هذا التعبير ارتفع ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي.

ووفق خبراء القاموس، ظهر المصطلح لأول مرة عام 2002 على منصة Usenet لوصف رد فعل سائق غاضب على وميض أضواء سيارة أخرى، لكنه تطوّر لاحقًا ليصبح جزءًا من لغة الإنترنت العامية ووسائل الإعلام الرقمي.

ويرتبط المصطلح بممارسة أوسع تُعرف باسم “زراعة الغضب” (Rage-Farming)، حيث يسعى منشئو المحتوى إلى استثمار ردود الفعل العاطفية، خاصة الغضب، لزيادة الانتشار، بينما تقوم خوارزميات المنصات بتعزيز هذا المحتوى نظرًا للتفاعل العالي الذي يولده.

ويُنظر إلى اختيار “الطعم الغاضب” كامتداد طبيعي لكلمة العام الماضي “تعفن الدماغ” (Brain Rot)، التي عكست استنزاف القدرات الذهنية نتيجة استهلاك محتوى تافه بلا هدف.

سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأمريكية إثر تلوث محتمل بمواد تنظيف

أعلنت شركة “برايري فارمز” عن سحب آلاف الغالونات من الحليب الخالي من الدسم في ولايتي إلينوي وويسكونسن، بعدما اكتشفت احتمال تلوثها بمواد تنظيف قد تشكل خطراً صحياً على المستهلكين.

وأوضحت الشركة التي مقرها إلينوي أن المواد الكيميائية المعنية تُستخدم في تنظيف الأسطح والمعدات التي تلامس الطعام أثناء معالجته أو تعبئته، لكنها غير صالحة للاستهلاك البشري. في حال تناول الحليب الملوث، قد يسبب ذلك حروقاً كيميائية في الفم والحلق، بالإضافة إلى أعراض مثل الغثيان، التقيؤ، والتسمم.

تم بيع حوالي 320 غالوناً من الحليب المتأثر قبل بدء عملية السحب في 25 نوفمبر. وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن جميع المنتجات المتبقية قد تم سحبها من الأسواق، ودعت المستهلكين إلى التحقق من الرموز الخاصة بالمنتجات المتأثرة عبر رمز المنتج CEC08 ورمز المصنع PLT19-145.

على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن سبب التلوث، إلا أن الحادثة تشير إلى احتمال وجود خلل في عمليات تنظيف المعدات في مصانع الألبان الحديثة. ورغم خطورة التلوث، لم تُسجل أي حالات مرضية مرتبطة بالحليب المسحوب حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي بعد سحب منتجات بيض سائلة في وقت سابق من العام بسبب تلوث محتمل بهيبوكلوريت الصوديوم، وهو مطهر قوي قد يتسبب في تضرر الأنسجة.

فرنسا.. اعتقال شابين جزائريين بعد سرقة مقتنيات ثمينة من منزل الرئيس السابق هولاند

تعرض منزل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند وزوجته جولي غاييه في باريس للسرقة يوم 22 نوفمبر، حيث تم الاستيلاء على ساعات ومقتنيات باهظة الثمن.

وتمكنت شرطة العاصمة من تعقب المشتبه بهما، وهما شابان جزائريان، واعتقالهما، واستعادة الساعة المسروقة وإعادتها إلى هولاند.

وشغل هولاند منصب رئيس فرنسا في الفترة من 2012 إلى 2017، ويشغل حاليًا عضوية الجمعية الوطنية منذ يوليو 2024.

جماهير نوركوبينغ تتسبب في حريق أرضية ومرمى الملعب خلال مباراة فاصلة

تسببت جماهير فريق نوركوبينغ في احتراق أجزاء من أرضية الملعب وشبكة المرمى خلال مباراته أمام أورغريته ضمن منافسات الصعود والهبوط في الدوري السويدي الممتاز.

وأطلقت الجماهير الألعاب النارية والشماريخ في الدقيقة 86، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة عدة مرات، قبل أن تُستأنف وتتوقف مجددًا، لتستمر المباراة الإجمالية نحو 4 ساعات ونصف بسبب التوقفات.

وتعادل نوركوبينغ في مباراة الإياب أمام أورغريته، بعد أن خسر ذهابًا 3-0، مما أدى إلى هبوطه من دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ 2010.

الكاميرون.. وفاة زعيم المعارضة أنيسيت إيكاني بعد أسابيع من الاحتجاز

توفي زعيم المعارضة في الكاميرون أنيسيت إيكاني عن عمر 74 عامًا، يوم الاثنين، بعد أسابيع من احتجازه، وفق ما أكدت عائلته ومحاموه. وذكر محاموه أن إيكاني كان يعاني من صعوبة في التنفس ولم يتلق رعاية طبية مناسبة أثناء احتجازه.

واعتُقل إيكاني في أواخر أكتوبر 2025 مع شخصيات بارزة أخرى من حزبه “الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية” على خلفية احتجاجات واسعة ضد مزاعم التلاعب في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت له تهم التمرد، وفق محاميه إيمانويل سيمه، الذي وصف اعتقاله وتركه في زنزانة دون رعاية طبية بأنه “غير مبرر”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية أن إيكاني توفي “بسبب مرضه”، مع فتح تحقيق في ظروف وفاته. ووصف حزبه على وسائل التواصل الاجتماعي وفاته بأنها “جريمة”.

ويذكر أن إيكاني كان من أبرز المعارضين لنتيجة الانتخابات التي أجريت في 12 أكتوبر 2025، والتي أعيد فيها انتخاب الرئيس بول بيا، البالغ من العمر 92 عامًا، لفترة رئاسية جديدة، وسط رفض واسع من منافسه عيسى تشيروما باكاري الذي دعا الكاميرونيين للاعتراض على النتائج.