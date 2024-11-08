قتلى من الجيش واليونيفيل بغارات على لبنان و«حزب الله» يقصف المستوطنات

أعلن الجيش اللبناني يوم الخميس، عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 3 عسكريين في صفوفه وعناصر من الوحدة الماليزية في اليونيفيل، في غارة على سيارة بمدينة صيدا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه رصد إطلاق 20 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: “استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي – صيدا، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة 3عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور”.

استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي – صيدا ما أدى إلى استشهاد ٣ مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ٣ عسكريين من عناصر الحاجز و٤ من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند… pic.twitter.com/SITTmnVrYu — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 7, 2024

وصدر عن قيادة اليونيفيل بيان جاء فيه: “بعد ظهر اليوم الخميس، كانت قافلة تابعة لقوات اليونيفيل، تنقل جنودا لحفظ السلام وصلوا حديثا إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها”.

وأضاف البيان: “أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان. كما أكد الجيش اللبناني إصابة ثلاثة من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة للجيش اللبناني والقريبة من موقع الغارة.”

في المقابل، قالت مصادر لبنانية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت اليوم الجمعة، غارة على بلدة الخيام جنوبي لبنان. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة قرية دير الزهراني في النبطية جنوبي لبنان، مما أسفر عن اندلاع حرائق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن قبيل ذلك غارتين على بلدتي دير الزهراني ودبين

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه رصد إطلاق 20 صاروخا خلال ساعة واحدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال، وأنه تم اعتراض بعضها فيما سقط عدد منها في مناطق خالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 06:43 والساعة 06:45 في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم تحديد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان. وتم اعتراض بعض المقذوفات فيما سقطت في المنطقة”.

وأضاف: “بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 07:44 والساعة 07:46 في مناطق خليج حيفا وهعماكيم والجليل الأوسط والجليل الأعلى، تم تحديد حوالي 10 قذائف قادمة من لبنان. وتم اعتراض بعضها وسقط قسم آخر في المناطق المفتوحة. وحتى الآن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات”.

تغطية صحفية: مشاهد توثق محاولات القبة الحديدية لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في سماء حيفا. pic.twitter.com/XxdDK2C8Nj — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 8, 2024

من جانبه، أعلن حزب الله في وقت مبكر اليوم الجمعة، أنه نفذ أمس الخميس 21 عملية شملت قصف مستوطنات وقاعدتين عسكريتين وتجمعات للجيش الإسرائيلي، في حين قتل 3 لبنانيين وأصيب جنود بالجيش اللبناني وآخرون باليونيفيل إثر الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وفي سلسلة بيانات نشرها عبر حسابه على منصة تليغرام، قال الحزب إنه استهدف بصلية صاروخية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا شمالي إسرائيل، موضحا أن ستيلا ماريس هي قاعدة للرصد والرقابة البحرية على مستوى الساحل الشمالي.

وأفاد الحزب بأنه استهدف أيضا قاعدة إلياكيم، جنوبي حيفا بصلية صاروخية نوعية، ولفت إلى أن هذه القاعدة تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

كما أشار حزب الله إلى أنه استهدف بصليات صاروخية ثكنة يفتاح، وموقع البغدادي العسكري، و4 مستوطنات هي الكريوت ويفتاح وكريات شمونة والمنارة.