قتلى وإصابات بحوادث مختلفة حول العالم

توفي خمسة عمال سوريين، اختناقا داخل خزان معدني كبير يحتوي على مادة الديزل (مازوت)، في مخيم الوافدين بالقرب من مدينة دوما بريف دمشق.

وذكر الدفاع المدني السوري، في بيان أن العمال “فارقوا الحياة لدى محاولتهم إنقاذ عامل كان قد سقط في الخزان مساء أمس، أثناء تأدية عمله وتفقده للخزان”.

ولفت إلى أن “فرقه انتشلت الوفيات من داخل الخزان بمساعدة المدنيين، ونقلتهم إلى مستشفى مدينة دوما الذي أكد حالة الوفاة، ثم إلى مستشفى المواساة بمدينة دمشق”.

مصر.. مقتل 3 تجار مخدرات وسلاح

في إطار حملتها لمواجهة تجار المخدرات والأسلحة النارية، وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة موجعة لتجار المواد المخدرة والعناصر الإجرامية شديدي الخطورة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “استهدفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديريات الأمن المعنية عددا من البؤر الإجرامية في 3 محافظات لممارستها نشاطا إجراميا في تجارة المخدرات والأسلحة، وأسفرت العمليات عن تصفية 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة وضبط آخرين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة 21 كيلوجراما هيدرو و 20 كيلوجراما من الحشيش المخدر و 11 كيلوجراما من الهيروين و 6 كيلوجرامات آيس”، كما ضبطت القوات المشاركة 44 بندقية ما بين آلية وخرطوش وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقدرت الأجهزة الأمنية الممنوعات التي تم ضبطها بحوزة العناصر الإجرامية بنحو 9.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية”.

السعودية.. إعدام مواطن تعزيرا بتهمة ارتكاب “جرائم إرهابية”

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المواطنين عقب إدانته بارتكاب عدد من “الجرائم الإرهابية”.

وقالت الوزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي: تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن سعودي أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في قيامه بالهجوم على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم عدة مرات بقصد قتلهم، وتمويله العمليات الإرهابية من خلال جريمة غسل الأموال، وبيع الأسلحة لخدمة أعماله الإجرامية”.

وأضافت أن “التحقيق مع المواطن أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وتم تنفيذ حُكم القتل بالمنطقة الشرقية اليوم “.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه “قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بحق علي بن عبدالجليل بن منصور آل سليمان الثلاثاء، بتاريخ 28/ 07/ 1446 هجرية، الموافق 28/ 01/ 2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية”، بحسب البيان.

امرأة تدهس حشدا بسيارتها في أمريكا

دهست سيارة مسرعة تقودها امرأة، “حشدا من جماهير فريق فيلادلفيا إيغلز بولاية بنسلفانيا الأميركية، ليل الأحد، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل”.

هذا “وكانت جماهير فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأميركية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز، وصعوده إلى نهائي “سوبر بول”، وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت العديد منهم أرضا، قبل أن تسيطر عليها الشرطة”.

وقالت شبكة “إيه بي سي” الإخبارية “إن 8 أشخاص أصيبوا، في الحادث الذي وقع بحي سبرينغ غاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات”.

وأكدت الشرطة إن “امرأة عمرها 26 عاما كانت تقود سيارة “مرسيدس”، هي المتورطة في الحادث، وتم احتجازها للاستجواب”، وأضافت في منشور على منصة “إكس” أن الحادث لا يبدو متعمدا، بينما لا يزال التحقيق مستمرا.

A car drove into a crowd of people leaving the Philadelphia Eagles playoff game.



Three people sustained non life-threatening injuries ⬇️ https://t.co/OdJytWzy5q pic.twitter.com/gjHYduKB8H — Sky News (@SkyNews) January 27, 2025

حريق يلتهم معلما تاريخيا في باريس

اندلع حريق على “سطح مبنى البلدية في الدائرة الثانية عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، ما تسبب بتعرض برج الجرس الذي يبلغ ارتفاعه 36 مترا لأضرار بالغة”، وحذرت السلطات المحلية من أن “برج الجرس” معرض لخطر الانهيار”.

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز، إن “الحريق اندلع في الساعة 3:20 صباحا في سقف المبنى”، وأضاف أن “نحو 150 من رجال الإطفاء كافحوا النيران وتم إخماد الحريق في الصباح”.

وحذر من وجود “خطر انهيار” للجزء العلوي من “برج الجرس”، وتم إنشاء منطقة أمنية حول المبنى.

هذا “ويعتبر المبنى المحترق معلما تاريخيا محميا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر الميلادي”.

حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع

تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة “إير بوسان”، “لحريق في مطار غيمهاي الدولي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أثناء عملية الإجلاء”.

وذكرت السلطات، أن “الحريق اندلع في ذيل الطائرة التي كانت متجهة إلى هونغ كونغ، قبل إقلاعها في حوالي الساعة 10:26 مساءً بالتوقيت المحلي، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، إضافة إلى 7 أفراد من طاقم الطائرة، باستخدام مزلقات الطوارئ القابلة للنفخ”.

وحسبما أفادت وكالة “يونهاب”، “نجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء”.

An Air Busan plane caught fire at Gimhae Airport in South Korea on Tuesday. All 169 passengers and 7 crew were safely evacuated with no injuries. Authorities said the fire started in the plane's tail, according to Yonhap news agency. pic.twitter.com/7GemWcKmPm — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) January 28, 2025